МЭР улучшило прогноз цены на нефть марки Brent до 80,7 доллара

Минэкономразвития улучшило прогноз цены на нефть марки Brent до 80,7 доллара в 2023 году

Минэкономразвития улучшило прогноз цены на нефть марки Brent на 2023 году до 80,7 доллара за баррель, сообщил представитель министерства после внесения ведомством в правительство основные параметры сценарных условий на 2023–2026 годы.

Согласно прогнозу, в 2024 году ожидается 75,7 доллара, в 2025 году – 71,9 доллара, а в 2026 году – 70,6 доллара за баррель, передает ТАСС.

Как отметил представитель ведомства, в прогнозе представлены ожидания по ценам на нефть марки Brent, которые спрогнозированы из фьючерсных цен, ожиданий мировых аналитиков, закладывается постепенное снижение от текущих значений в район 70 долларов к 2026 году.

Ожидается, что в ближайшее время документ будет разослан в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2023 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2024 – 2026 годы.