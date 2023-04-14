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Кремль спросили об экспорте в Китай сплавов из ДНР
Представитель Кремля Песков: Неизвестно, насколько правдивы сообщения об экспорте в Китай сплавов из ДНР
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Достоверность сообщений об экспорте в Китай медных сплавов из ДНР не подтверждена, источник информации неизвестен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремлю неизвестно, насколько правдивы эти сообщения, чем они подкрепляются и откуда взята эта информация, Кремль не располагает такой информацией, передает РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Ахметов подал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов
Украинский миллиардер Ахметов инициировал арбитражный процесс против РФ за потерянные активы в Донбассе
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России с требованием выплатить компенсации за активы, потерянные в Донецкой и Луганской областях.
Пресс-служба инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат Ахметову, сообщила во вторник, что «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».
При этом не уточняется, куда именно намерен обратиться украинский бизнесмен, передает ТАСС.
В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимости. Упоминаются «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша». Кроме того, Ахметов требует компенсаций за «Донбасс Арену», в которую, как указано, он инвестировал свыше 400 млн долларов.
Бизнесмен заявил, что подает иск «на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба».
По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 года уменьшилось с 13,7 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. При этом Ахметов остается богатейшим украинцем.
По подсчетам журнала, общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины к концу 2022 года сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля того же года.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Переводчик Путина рассказал об особой «химии» между главами России и Китая
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Общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит доверительный характер, между ними присутствует особая «химия», рассказал переводчик российского лидера на встрече с главой Китая, первый секретарь посольства России в КНР Григорий Жигарьков.
«Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер», – сказал он РИА «Новости».
Жигарьков отметил, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях. «За этим стоит какая-то личная химия», – подчеркнул он.
Путин, по его словам, не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени.
Жигарьков добавил, что президент понимает, с какими трудностями сталкивается переводчик, поэтому работать с Путиным очень удобно, комфортно.
«Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься», – сказал он. При этом личных контактов с главой государства у него не бывает, хотя протокол не исключает этого.
Однако в ходе работы могут возникнуть трудности, признал Жигарьков. Путин довольно часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, которые не всегда понятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про Си Цзиньпина.
При этом прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным, он прошел по высшему разряду, отметил переводчик.
Во время визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. «Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве», – пояснил Жигарьков.
Такой формат предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном ключе, что для перевода всегда проще, хотя и там есть определенные сложности.
Напомним, президент Путин встретился с Си Цзиньпином в ходе визита последнего в РФ 20–22 марта.
Пушилин рассказал о ходе боевых действий в Донбассе
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске, Авдеевке, на угледарском и марьинском направлениях
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В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, продолжается окружение Авдеевки, есть улучшение позиций российских подразделений на угледарском и марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что у вооруженных сил Украины в Артемовске «нет никакого выбора, кроме как идти вперед или же сдаваться в плен». По его словам, отступить они не могут, так как «там работают заградотряды», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он заявил, что ВСУ получили приказ «не отступать». Как заявил Пушилин, сдавшиеся в плен солдаты ВСУ «прекрасно понимают, что это единственный шанс для них выжить», передает РИА «Новости».
Пушилин также подтвердил, что все административные здания Артемовска находятся под контролем российских подразделений. Он заявил, что украинские силы «не считали своим городом» Артемовск, население которого использовали в качестве «живого щита», размещая огневые позиции в высотках – «жилых многоэтажках или административных зданиях».
По словам врио главы ДНР, ощутимое продвижение российских сил фиксируется в районе Авдеевки, «достаточно успешно, высокой ценой продолжается охват самой Авдеевки». Пути снабжения ВСУ попали «под более плотный огневой контроль».
На марьинском направлении «ситуация развивается более динамично», есть «серьезные улучшения позиций». На угледарском направлении улучшение позиций Пушилин оценил как небольшое. На горловском направлении продвижение подразделений «для нас в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи».
Нет информации о том, что у украинских подразделений появляется западная техника «в количествах», способных «переломить ход событий», сказал он. Пушилин добавил, что были единичные проявления, но «пару месяцев назад».
Напомним, Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска.
Названы сроки появления китайских автомашин Jaecco в России
Новый бренд китайских автомашин Jaecco появится в России
На российском автомобильном рынке в скором времени появится новый китайский бренд Jaecoo от автоконцерна Chery, сообщили в компании Omoda (другой бренд Chery).
На грядущем автосалоне в Шанхае пройдет премьера Jaecoo, который станет старшим ответвлением Omoda, само шоу пройдет 18 апреля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Там указали, что линейка Jaecoo в России в 2023 году пополнится двумя моделями. Подробности об этих автомашинах не сообщаются.
Автомобили Jaecoo планируется представлять в 100 дилерских центрах в России, в 120 шоурумах. Там будут присутствовать бренды Omoda и Jaecoo.
Товарооборот России и Китая за три месяца 2023 года вырос на 38,7%
Таможня КНР: Товарооборот России и Китая в январе – марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, до 53,84 млрд долларов
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Товарооборот России и Китая в январе – марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, достигнув 53,84 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за первые три месяца 2023 года увеличился на 47,1% и составил около 24,07 млрд долларов, за это же время импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6%, до 29,77 млрд долларов, передает ТАСС.
Таким образом, положительное сальдо России за январь – март достигло 5,69 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 7%.
Только за март объем торговли между двумя странами составил 20,06 млрд долларов, увеличившись по сравнению с февралем примерно на 23%. Импорт из России вырос на 18%, до 11,02 млрд долларов.
Основная часть стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России – медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.
Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в 2023 году он превысит 200 млрд долларов.
Политолог: Прямая линия с главой ЛНР показала интеграцию региона в российское политическое пространство
Политолог Мартынов объяснил важность для жителей региона прямой линии с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником
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Проведение прямой линии с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником – это признак интеграции региона в состав России и способ оперативного решения проблем жителей республики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее Пасечник ответил на вопросы по восстановлению жилья, возрождению промышленности и получению паспортов РФ.
«Традиционный для России формат общения глав регионов с населением, конечно, воспринимается в ЛНР с приятным удивлением. Ведь прямые линии помогают решить насущные вопросы людей не через «шестеренки» ведомств, а напрямую, непосредственно с главой субъекта. Сейчас оперативность особенно важна», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Кроме того, само по себе непосредственное общение с Пасечником убеждает людей в том, что власти держат руку на пульсе и готовы решать проблемы. В общем, этот формат еще раз показал, что новые регионы активно интегрируются в российское политическое и медиапространство», – подчеркнул собеседник.
«Из этой прямой линии можно понять, что людей волнуют как частные вопросы – строительство жилья или восстановление социальной сферы, так и более общие направления. Это возрождение промышленного и научного потенциала региона, налаживание торговой логистики», – заметил эксперт.
«Понятно, что ситуация в ЛНР пока сложная. И тут показательно, что Пасечник очень благодарил те регионы России, которые помогают ЛНР провести колоссальную работу по восстановлению множества сфер жизни. Я думаю, что нынешние темпы восстановления новых регионов практически беспрецедентны даже в мировом масштабе», – добавил аналитик.
В среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник провел первую «прямую линию» в эфире телеканала «Луганск-24», в ходе которой ответил на вопросы жителей республики. В прошлом году, по его словам, в ЛНР было восстановлено 662 многоквартирных дома. В приоритете – ремонт школ, садов, других зданий социальной сферы, а также инфраструктуры – водоотведения, электропроводки. В этом году будут отремонтированы 557 объектов жилфонда.
Врио главы добавил: в прошлом году в ЛНР было отремонтировано более 400 км дорог. «В этом году займутся более 130 км дорог в населенных пунктах, а также при поддержке Минтранса РФ – 100 км региональных дорог», – анонсировал он.
Что касается здравоохранения, то медпомощь в ЛНР оказывают 32 федеральных научно-медицинских центра, и при них есть профильные клиники.
Для развития бизнеса в ЛНР прорабатывается создание промышленного кластера, двух индустриальных парков и промышленного технопарка. Запуск и расширение производств даст работу нескольким тысячам человек.
Также Пасечник ответил на вопросы, связанные с льготной ипотекой и получением паспортов РФ. «Мы выдаем паспорта РФ всем жителям ЛНР. Желающих очень много», – отметил он.
Всего за пять дней подготовки к прямой линии в кол-центр обратились более трех тыс. человек.
Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
В Китае дали совет Зеленскому по урегулированию конфликта
Китайское издание SCMP: Зеленский обязан пойти на переговоры, пока у него еще есть право голоса
Президент Украины Владимир Зеленский обязан в ближайшее время пойти на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, пока он еще хоть что-то решает, выразил мнение обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.
По его словам, в данный момент ради мира украинским лидерам стоит проглотить свою гордость до того момента, когда исчезнут последние рычаги давления. В ином случае может случиться так, что в Киеве ни у кого не будет права голоса при определении окончательного исхода конфликта, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркивает, что в украинской армии заканчиваются снаряды, и даже производственные мощности Запада не могут обеспечить необходимую степень военной помощи.
В итоге, как считает обозреватель, коллективный Запад будет просто не в состоянии выписать на желанный Зеленскому чек, несмотря на свои обещания.
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
В ЛНР осудили боевика нацбатальона «Айдар»
В Верховном суде ЛНР вынесен приговор боевику украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России организация), сообщили в региональном управлении ФСБ.
Боевик является гражданином Украины, его судили по статье «Участие в террористическом сообществе», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Он, по данным следствия, служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар» в должности наводчика пулеметного отделения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Имя боевика не раскрывается.
Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям
CCTV: Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о важности углубления исследований в сфере военного дела, а также обновления тактики и методов обучения.
Также китайский лидер подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, передает РИА «Новости».
Ранее в Китае заявили о необходимости преподать Западу урок уважения.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе Красного Лимана
Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны.
Самолет сбили возле города Красный Лиман, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Российские ПВО за сутки перехватили два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.
Также уничтожены пять украинских беспилотников возле поселков Новокраснянка, Наугольное, Червонопоповка и города Кременная (ЛНР), а также около Еленовки (ДНР).
С начала СВО уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотник, 415 ЗРК, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 машины РСЗО, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов.
За прошлые сутки, согласно данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих и наемников.
Хуснуллин: К концу года в новых регионах будет восстановлено порядка 50 спортивных объектов
Вице-премьер Хуснуллин: К концу года в новых регионах будет восстановлено порядка 50 спортивных объектов
В новых регионах России уже отремонтировано 28 спортивных объектов, в ближайших планах – еще порядка 20, восстановление социальной инфраструктуры новых субъектов проходит при непосредственной координации Минстроя, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«Спортивные школы Донбасса еще со времен СССР известны своими выдающимися воспитанниками и их победами. В новых регионах создается современная инфраструктура, которая позволит реализовать потенциал молодого поколения, в том числе и в спорте. Например, в Мариуполе сейчас проходят восстановительные работы в детско-юношеских спортивных школах «Атлетик», «Олимпия» и «Прометей». В ЛНР ремонтируют стадион и бассейн», – приводятся его слова на сайте правительства.
Хуснуллин добавил, что в мариупольском спорткомплексе «Ильичевец» проводится демонтаж поврежденных несущих конструкций и разрушенного фасада. В сентябре здесь снова начнутся тренировки в различных секциях. А в здании комплекса «Садко», который из волейбольного перепрофилирован в многофункциональный спортивный центр, проведен комплекс восстановительных мероприятий. Строители из Санкт-Петербурга заменили металлоконструкции крыши в форме купола, установили трибуны на 430 мест и современную систему кондиционирования, сейчас завершают отделку внутренних помещений.