СМИ: Apple и Samsung продолжают использовать металлы из России

Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России. В то же время южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну электронику, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США», но в отчетности об использовании ценных металлов признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области.

Другой крупный производитель электроники, южнокорейская компания Samsung, от российских металлов не отказывается. Из отчетности компании следует, что Samsung использует тантал, вольфрам и золото от «Молирена», Унечского завода тугоплавких металлов, Соликамского магниевого завода, «Гидрометаллурга», Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди», Московского завода по обработке спецсплавов и «Красцветмета».

Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России.

Напомним, в марте 2022 года компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.