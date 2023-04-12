В РПЦ заявили о стремящихся к нулю шансах на реализацию пасхального перемирия

РПЦ: Шансы на реализацию пасхального перемирия со стороны Киева стремятся к нулю

Русской православной церкви странно было бы выступать с предложением о пасхальном перемирии в зоне спецоперации, поскольку шансы на положительную реакцию со стороны украинских властей «стремятся к нулю», заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, несмотря на предложение Святейшего патриарха об объявлении перемирия на Рождество и поддержке этого предложения со стороны российских властей, с украинской стороны желания поддержать эту инициативу выражено не было, поэтому странно было бы сейчас выступать с таким предложением, «исходя из того, что шансы на получение какой-то положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю», передает ТАСС.

В начале января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине в связи с Рождеством. После этого министр обороны Сергей Шойгу ввел такой режим на 36 часов.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию о предложении папой Римским Франциском ввести пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации ввиду отсутствия официальных заявлений из самого Ватикана.