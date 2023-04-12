Российские миротворцы пресекли перестрелку на армяно-азербайджанской границе

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 14:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле назвали цель закона об электронных повестках
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Российские миротворцы пресекли перестрелку на армяно-азербайджанской границе
Захарова: Российские миротворцы пресекли перестрелку на армяно-азербайджанской границе
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Российские миротворцы оперативно приняли меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, где во вторник произошла перестрелка в районе села Тех, сообщила директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова.
По ее словам, 11 апреля на линии соприкосновения сторон на армяно-азербайджанской границе в районе населенного пункта Тех произошел вооруженный инцидент, есть погибшие и раненые, находившиеся в районе представители ВС и ФСБ России незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь»
Военкор Котенок: В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожен командир роты националистического батальона «Карпатская сечь» Артур Асадов, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Асадов, уничтоженный русскими бойцами в зоне СВО, «светился в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ».
Рота Асадова была прикреплена к 49-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Асадов, по данным издания, в составе своего подразделения участвовал в захвате города Изюм Харьковской области в сентябре прошлого года. Отмечается, что он известен «как любитель проводить жестокие пытки над русскими военнопленными».
«Ярый националист» Артур Асадов, продолжает издание, «любил раздавать интервью, в которых хвастался, что не слушает своего отца». По данным СМИ, Асадов-старший проживает в ДНР, поддерживает республику в военном конфликте и просил сына не воевать за бандеровцев.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
В России анонсировали создание противоспутникового комплекса
Минобороны рассказало о создании противоспутникового комплекса
Россия создает противоспутниковый комплекс, он предназначен для устранения потенциальных угроз со стороны спутников стран-противников, об этом сообщается в журнале Минобороны России «Военная мысль».
Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, комплекс будет состоять из системы «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д, боевого лазера «Пересвет» и лазера «Сокол-Эшелон» на транспортнике Ил-76.
Отмечается, что такое комбинирование систем нужно для отслеживания и воздействия на цели разными способами.
Напомним, украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, ранее заявили в Министерстве иностранных дел России.
Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья.
«В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС.
Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье».
Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.
Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.
В Гааге сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
В Гааге протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС
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Протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции, передает телеканал BFMTV.
Несколько десятков протестующих не давали Макрону взять слово и выступить об экономическом суверенитете ЕС. Они выкрикивали с трибун: «Где французская демократия?», «У вас миллионы манифестантов на улицах!». Протестующие также развернули растяжку со словами: «Президент насилия и лицемерия». На кадрах также видно, что к ним направились сотрудники охраны, передает РИА «Новости».
«Это демократия, а демократия – это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления», – заявил в ответ Макрон.
По словам президента Франции, «французам следует быть гораздо менее раздраженными» из-за пенсионной реформы, поскольку «в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет».
Ранее сообщалось, что в столице Франции в ходе протестов против пенсионной реформы задержали более 20 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, как французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста.
Стало известно о возможном введении санкций США против Венгрии
Будапештское издание «444» сообщило о возможном введении санкций США против Венгрии из-за Украины
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США рассматривают возможность введения санкций против Венгрии за то, что Будапешт не поддерживает политику Запада, включая позицию по конфликту на Украине, пишут СМИ.
Будапештское интернет-издание «444», оппозиционное по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану, ссылаясь на несколько дипломатических источников, заявило, что США намерены «наказать венгерское правительство». Издание предположило, что речь идет о шагах, аналогичных запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких венгерских граждан из-за подозрений в коррупции, передает ТАСС.
В свою очередь, Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в интернет «документы ЦРУ» пишет, что Орбан на политическом совещании в феврале якобы включил США в число главных противников правящей партии «Фидес», передает РИА «Новости».
В США, по данным WSJ, это расценили как «эскалацию уровня антиамериканской риторики». Утверждается, что были названы еще два противника, но не уточняется, кто именно вошел в список вместе с США.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация Джо Байдена позиционирует себя не как дружественного союзника Венгрии, считая Будапешт оппонентом. По словам министра, посол США в Будапеште Дэвид Прессман излишне часто оценивает внутренние дела Венгрии.
Трутнев решил оплатить штраф за хирурга Евича
Трутнев заявил о желании оплатить штраф за хирурга Евича, если в отношении того будут санкции
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что готов оплатить штраф вместо военного врача Юрия Евича, если того признают виновным в дискредитации ВС России.
Трутнев выразил мнение, что слова Евича основаны на сопереживании. Он подчеркнул, что не сможет повлиять на решение суда, но готов оплатить штраф, если его выпишут врачу, передает ТАСС.
Вице-премьер добавил, что узнал о ситуации вокруг Евича накануне и обсудил ее с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что Козельский районный суд по месту прописки ответчика рассмотрит дело о дискредитации использования ВС России. Согласно данным сайта Козельского районного суда, заседание назначено на 18 апреля.
По сведениям Шапши, медик якобы критиковал обеспечение спецоперации на Украине. Губернатор пояснил, что власти иногда критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы, но важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале также отметил, что врачу нужно было скорректировать смысл каждой фразы. При этом Лимаренко считает, что наказывать Евича или доводить дело до суда не стоило.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Ахметов подал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов
Украинский миллиардер Ахметов инициировал арбитражный процесс против РФ за потерянные активы в Донбассе
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России с требованием выплатить компенсации за активы, потерянные в Донецкой и Луганской областях.
Пресс-служба инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат Ахметову, сообщила во вторник, что «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».
При этом не уточняется, куда именно намерен обратиться украинский бизнесмен, передает ТАСС.
В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимости. Упоминаются «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша». Кроме того, Ахметов требует компенсаций за «Донбасс Арену», в которую, как указано, он инвестировал свыше 400 млн долларов.
Бизнесмен заявил, что подает иск «на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба».
По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 года уменьшилось с 13,7 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. При этом Ахметов остается богатейшим украинцем.
По подсчетам журнала, общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины к концу 2022 года сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля того же года.
Таиланд решил закрыть для туристов остров с «лучшим пляжем мира»
Asia News Network: Таиланд на четыре месяца закрывает остров Крадан с лучшим пляжем мира
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Популярный курортный остров Крадан будет закрыт для туристов по решению властей Таиланда сроком на четыре месяца, пишут СМИ.
Как отмечает Asia News Network, расположенный на острове Крадан Парадайз Бич («Райский пляж») возглавил рейтинг лучших пляжей мира по версии британского веб-сайта World Beach Guide, опубликованный на прошлой неделе.
Власти королевства выразили опасения, что внезапный поток туристов может нанести вред экосистеме острова, и приняли решение о его закрытии, передает РИА «Новости».
Глава национального парка острова Крадан Хат Чао Май Прит заявил, что необходимо защитить хрупкую экосистему пляжа. В период с 1 июня по 30 сентября остров будет закрыт для туристов, «чтобы пляж не постигла та же участь, что и острова Пхи-Пхи».
Остров Пхи-Пхи пострадал после выхода в 2000 году фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Картина вызвала всплеск туризма в этом районе, тогда как остров не был готов к большому количеству посетителей. В результате многие пляжи на острове были разрушены.
В 2020 году власти Таиланда на фоне пандемии коронавируса закрывали остров Пхукет для иностранных туристов.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Курчатовский институт получил термоядерную плазму на токамаке Т-15МД
Глава Курчатовского институт: Термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД
Первая термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД, установка работает устойчиво. Об этом в день 80-летия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сообщил его президент Михаил Ковальчук.
По его словам, получена устойчиво плазма, «миллионы градусов», токамак запустился с первого момента. Как сказал Ковальчук, «сложнейшая дорогостоящая установка запустилась сразу и сейчас набирает мощность и выходит на мировые параметры», передает ТАСС.
Напомним, в мае 2021 года глава правительства Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте, а также встретился с коллективом учреждения.
В фирменных поездах в Крым появились вагоны-столовые
ГСЭ: В фирменных поездах «Таврия» в Крым появятся вагоны-столовые с 1 июня
Вагоны-столовые решили включить в состав поездов «Таврия», которые следуют в Крым, пока такие вагоны курсируют на тестовых рейсах, сообщил оператор железнодорожных перевозок «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ).
В сообщении говорится, что с 1 июня планируется использовать вагон-столовую в одном из составов поезда 75/76 Омск – Симферополь. Отмечается, что вагон-столовая курсирует в поезде 166 Москва – Симферополь на тестовых рейсах до 23 мая – окончания курсирования поезда. По итогам «обкатки» будет решено, нужно ли что-то менять в технологии. В дальнейшем число таких вагонов будет увеличено, курсировать они будут в дальние рейсы, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В вагоне-столовой по сравнению с вагоном-рестораном изменена технология обслуживания пассажиров. Выбрать еду можно непосредственно с витрины, взять и быстро перекусить. В зале вагона-столовой расположены восемь столиков на четырех человек. По сравнению с вагоном-рестораном появились зона мини-раздачи с подогревом, бойлер и микроволновка, а также стеллаж для подносов с грязной посудой.
В компании уточнили, что в дневном меню нет вина и крепкого алкоголя, так что у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, а если все места будут заняты, еду можно упаковать в контейнер. Процесс обслуживания организован быстрее, чем в вагоне-ресторане, благодаря чему есть возможность накормить больше пассажиров за более короткое время. При этом цены в вагоне-столовой практически в два раза ниже, подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, меню в вагоне-столовой на завтрак, обед и ужин будет отличаться. На завтрак – каши, сырники, а также блинчики с творогом и мясом. На обед – салаты, супы и вторые блюда. Поужинать можно будет по классическому меню вагона-ресторана.
Ранее в РЖД рассматривали возможность оснащения поездов местами капсульного типа, где пассажиры смогли бы располагаться в индивидуальном пространстве. Озвучивались предложения и по «пространству-трансформеру», которое позволит формировать свое место для поездки.
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