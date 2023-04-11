В Гааге сорвали выступление Макрона о будущем ЕС

Экономист сказал об ответных мерах на извлечение европейцами прибыли из замороженных российских активов

Экономист Любич: Москва может ответить зеркально на действия Бельгии в отношении замороженных российских активов

Сегодня Россия может только зеркально отвечать на действия европейцев, используя аналогичные инструменты в отношении принадлежащих им ценных бумаг, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных российских активов.

«По замороженным бумагам причитаются выплаты – купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Сейчас, насколько я могу судить, эти деньги получают лица, удерживающие ценные бумаги российских собственников», – рассказал экономист Антон Любич.

«Кроме того, за удержание еще взимается комиссия «за хранение». В совокупности это и формирует доходную базу, с которой берут налоги. В основной массе их собирают Бельгия и Люксембург, где находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Поскольку сейчас часть бумаг все же размораживают и передают законным собственникам, то в этом году база для соответствующих доходов сократится», – отметил он.

«К международному праву эта ситуация отношения не имеет, поскольку речь идет о взаимоотношениях частных лиц – депозитариев и владельцев ценных бумаг. При этом я напомню, что 46-я статья Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны прямо запрещает изъятие частной собственности даже у граждан государства-противника. Что уж говорить о ситуации, когда де-юре НАТО и Россия не пребывают в состоянии войны», – рассуждает эксперт.

«Россия, защищая интересы своих граждан, вряд ли может предпринять какие бы то ни было иные шаги, кроме зеркального ответа. То есть распространить используемые европейскими чиновниками по отношению к россиянам подходы на европейцев и принадлежащие им ценные бумаги российских эмитентов», – заключил Любич.

Ранее стало известно, что Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке. Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.

Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью газете Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.

Напомним, о решении Еврокомиссии инвестировать замороженные российские активы и направить полученную прибыль на поддержку Украины стало известно в ноябре. В России инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен назвали «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России, и как Москве отвечать на это воровство?

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