В VK объявили о старте поддержки школьных театров

Программа поддержки и развития сообществ театров школ запущена в VK, ее участники из кружков и студий в России смогут выйти в онлайн, а педагоги смогут освоить создание контента и ведения сообществ.

Проект реализуется при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», ФГАУ «Российский детско-юношеский центр», Театрального института имени Щукина и арт-кластера «Таврида», сообщается на сайте VK.

Цель программы – сделать театральное искусство доступнее для молодежи, помочь студиям заявить о себе и открыть новые онлайн-форматы взаимодействия со зрителями. Также VK организует серию образовательных мероприятий, на которых эксперты компании и индустрии поделятся опытом развития, ведения и продвижения страниц и театрального контента в соцсетях.

Старт программе VK дал запуск тематического направления на базе сообщества «ВКонтакте» «В школьном репертуаре» для педагогов по всей России, курирующих деятельность школьных театров или интересующихся этой тематикой. В сообществе будут проходить образовательные марафоны и другие активности: они помогут расширить присутствие школьных театров в соцсетях, развить цифровые и театральные компетенции педагогов. Трансляция запуска программы состоится 11 апреля в 15.00 по ссылке.

Первым в серии мероприятий станет конкурс для театральных сообществ, который стартует 11 апреля. Каждый месяц VK будет выбирать активных участников программы, которые получат профессиональное оформление сообщества, сертификат на курсы образовательной платформы Skillbox, а также умную колонку VK Капсулу Мини. Активные педагоги, состоящие «В школьном репертуаре», также получат приглашение в московский офис VK на закрытое мероприятие, которое пройдет в декабре. Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить анкету.

«Школьные театры дают широкие возможности для реализации творческого потенциала и развития гибких навыков как у учеников, так и у педагогов. В рамках программы VK поможет учителям из любого уголка страны освоить новые инструменты, открыть для себя и своих театров гибридные форматы взаимодействия со зрителем, а также развить личные блоги и сообщества своих студий. Это поможет заинтересовать ребят, расширить аудиторию школьных спектаклей, а также даст возможность заявить о себе талантливым актерам и постановщикам», – сказал директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.