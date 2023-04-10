Число погибших после обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

BFM: Под завалами обрушившегося дома в Марселе нашли тело шестого погибшего

Спасатели обнаружили под обломками жилого дома, обрушившегося в центре Марселя на юге Франции, тело шестого погибшего, сообщили СМИ.

Телеканал BFM TV сообщил, что сначала спасатели обнаружили под завалами здания тела пяти погибших. К вечеру понедельника им удалось обнаружить шестую жертву. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы идентифицировать погибших, передает РИА «Новости».

На месте ЧП по-прежнему работают пожарные и спасатели. Идут поиски еще нескольких человек. Причины обрушения выясняются.

Напомним, четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции в ночь на воскресенье, здание загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших.

Позже стало известно, что до десяти человек могут оставаться под завалами жилого дома в Марселе, но спасательные работы осложняет угроза обрушения соседних зданий.