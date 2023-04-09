МВД: Под завалами разрушенного дома в Марселе могут люди

Глава МВД: До десятка человек могут оставаться под завалами разрушенного дома в Марселе

До десяти человек могут оставаться под завалами жилого дома в Марселе, обрушившегося в ночь на воскресенье, однако спасательные работы осложняет угроза обрушения соседних зданий, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

По его словам, под завалами остаются от четырех до десяти человек, точно известно о четырех людях, которые находились в доме на момент обрушения, передает ТАСС.

Дарманен добавил, что число пострадавших на данный момент достигло шести, но «никто из них не находится между жизнью и смертью», в целях предосторожности жители соседних домов были оперативно эвакуированы.

Причины взрыва, который привел к обрушению дома 15 по улице Тиволи, пока не установлены. Сейчас на месте трагедии работает более сотни спасателей, а также кинологи с собаками, ситуация осложняется продолжающимся пожаром среди завалов.

Ранее агентство AFP со ссылкой на мэра города сообщило, что четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции в ночь на воскресенье, здание загорелось, это мешает спасателям приступить к поиску пострадавших.