«Аэрофлот» впервые решил отправить самолет для ремонта в Иран

РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолет на техобслуживание в Иран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила свой самолет для техобслуживания в Иран, сообщили близкие к перевозчику источники и его представители.

РБК пишет, что 5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Как уточнили источники, возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев. Отмечается, что ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air – обслуживание стоек шасси самолета.

Представитель перевозчика сообщил, что техобслуживание самолета Airbus A330 в Иране будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Mahan Air имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техобслуживание с высоким уровнем качества, добавил он.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» выкупил у ирландского лизингодателя десять самолетов Boeing 777-300ER.