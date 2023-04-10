Стартовал прием заявок на третий сезон просветительской премии общества «Знание»

Российское общество «Знание» начало прием заявок на свою ежегодную просветительскую премию, она пройдет уже в третий раз, сообщил генеральный директор «Знания» Максим Древаль.

«Стартует прием заявок, он продлится до 5 июня. Как и все годы до этого, номинировать можно как человека-просветителя, так и просветительский проект. Номинировать можно себя или того, кого считаете достойным данной премии. Мы видим, как число заявок от года к году растет, в прошлом году оно удвоилось – было более шести тысяч заявок. Думаю, этот год будет рекордным», – приводит его слова ТАСС.

Древаль отметил, что после того, как завершится прием заявок, экспертная комиссия и экспертный совет определят шорт-лист по каждой номинации, он будет представлен в сентябре. Далее все номинанты пройдут просветительскую программу, после чего выступят в Москве перед почетным жюри. Награждение победителей планируется провести в конце года в Кремлевском дворце.

«Все номинации прошлого года сохранятся, но добавятся некоторые нововведения. <...> Появилась номинация «За лучшую просветительскую деятельность в сфере СПО». Мы видели огромное количество заявок в этой сфере и решили выделить их в отдельную номинацию», – сказал Древаль.

Также появятся номинации «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ» и «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор первых», которая была инициирована Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Помимо этого, учреждена специальная номинация «Наставник года», которая, по словам Древаля, может стать одной из самых популярных номинаций в Год педагога и наставника.

В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что премия российского общества «Знание» подчеркивает высокий статус педагога.

«Ее (премии) главные герои – люди и организации, внесшие значительный вклад в просвещение. Надеемся, в этом году мы увидим еще больше проектов в разных сферах», – сказал он.

Кравцов отметил, что Минпросвещения активно сотрудничает с обществом «Знание» в рамках Года педагога и наставника. Кроме того, министр сообщил, что на этой неделе планируется проведение форума советников руководителей колледжей по воспитанию, который министерство проведет совместно с обществом «Знание» в Сочи.

Подать заявки можно на сайте premiya.znanierussia.ru. Принять участие могут граждане России от 18 лет, а также проекты и компании, которые ведут просветительскую деятельность. Оценивать заявки будут в соответствии с такими критериями, как масштаб и охват просветительской деятельности, социальная значимость и уникальность.