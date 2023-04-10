Глава Северной Осетии Меняйло попросил военную прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа с просьбой изучить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из региона.

Меняйло сообщил в Telegram, что держит ситуацию на контроле.

К главе республики накануне поздно ночью обратилась женщина. По ее словам, ей якобы стало известно об издевательствах в отношении мобилизованных.

Она прикрепила аудио- и видеозаписи, где слышно, как командир батальона одного из полков на Херсонском направлении «совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными». В полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии, уточнил Меняйло.

Он подчеркнул, что даже в сложных ситуациях издевательства недопустимы.

Ранее президент Владимир Путин призвал прокуроров уделить особое внимание защите прав военных.