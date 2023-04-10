В подмосковной квартире рядом с телами родителей нашли двух мальчиков

В квартире в Домодедово нашли тела мужчины и женщины, рядом с ними были двое малолетних детей, сообщили в прокуратуре Московской области.

В квартире по улице Рабочая в Домодедово нашли тела 42-летней женщины и 37-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этом же помещении были мальчик в возрасте одного года и двухлетний ребенок. Детей передали близкому родственнику. Отмечается, что угрозы жизни и здоровья детей не имеется.

Домодедовская городская прокуратура проведет проверку, будет дана оценка исполнению требований закона о несовершеннолетних, и оценка своевременности действий органов системы профилактики.