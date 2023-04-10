Вынесен приговор поджегшим военно-учетный стол рокерам

Двое экс-сотрудников Росгвардии и МЧС осуждены на 19 лет за поджог военно-учетного стола

Центральный окружной военный суд приговорил отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС Алексея Нуриева, участников рок-группы Room 32, к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии Бакала в Челябинской области.

Как передает источник ТАСС вердикт судьи, по совокупности преступлений было решено назначить наказание Алексею Нуриеву – на срок 19 лет с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев с лишением специального звания «старшина внутренней службы в отставке», а Роману Насрыеву на срок 19 лет с таким же ограничением свободы и лишением специального звания. Первые четыре года осужденные будут отбывать в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.

В октябре 2022 года УФСБ по Челябинской области сообщило о задержании двух человек, участников рок-группы Room 32, которые кинули коктейли Молотова в здание мэрии, где находится военно-учетный стол. Позже было возбуждено дело. Во время допроса обвиняемый Насрыев полностью признал вину, а Нуриев – частично.

Напомним, в январе обоих обвиняемых в поджоге военкомата в Бакальском городском поселении, участников рок-группы Room 32 отправили под арест, а дело переквалифицировали с умышленного повреждения имущества на теракт.