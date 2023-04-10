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Сенатор: Китай жестко отреагирует на проамериканские заявления Украины по Тайваню
Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева
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Заявления украинских властей всех уровней делаются лишь по американской инструкции. И в Пекине это понимают. Но вопрос Тайваня принципиален для КНР, поэтому игнорировать подобные заявления Поднебесная не станет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов.
«У Украины напрочь отсутствует собственная позиция по любому международному вопросу. В Киеве у власти находится группа людей, которая реализует установки Белого дома. Вся риторика Рады и администрации Зеленского обусловлена исключительно теми инструкциями, которые были выданы Вашингтоном», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Команда Зеленского долго пыталась добиться хотя бы телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Но ничего не вышло. И основная причина в том, что председатель Китая прекрасно понимает – говорить с президентом Украины не о чем», – замечает собеседник.
«Очевидно, что Мережко абсолютно дремуч в вопросах истории. В противном случае он не стал бы говорить глупости о том, что Китай не имеет прав на Тайвань. Вместе с тем я не исключаю, что эти слова могут быть своего рода зондированием почвы. Если на Банковой хотят обострить отношения еще и с Китаем, то они двигаются в правильном направлении», – иронично замечает сенатор.
«КНР – мощное и суверенное государство, наш стратегический партнер. И я могу прогнозировать, что если бы подобное заявление прозвучало на более высоком уровне в Киеве, позиция Поднебесной была бы крайне жесткой. Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея. Это должны понимать и в Вашингтоне, и в Киеве», – заключил Долгов.
Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что компартия Китая «продолжает кричать», что Тайвань принадлежит КНР, пишет РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.
Во второй половине марта в офисе Зеленского заявили, что испытывают трудности в организации телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Китаист Алексей Маслов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тогда объяснил причины возникших проблем. Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
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Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
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Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
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Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.
Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».
Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область
Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.
В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных.
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки c Россией
Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали
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Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину
Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости».
Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками.
В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины.
Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik».
Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно.
Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км.
Американский эсминец незаконно вошел в акваторию Китая
НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в акваторию КНР в Южно-Китайском море
Американский ракетный эсминец Milius незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (Мисчиф) в Южно-Китайском море, заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
По его словам, 10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения правительства Китая на транзит, передает ТАСС. Тянь Цзюньли добавил, что Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения за американским эсминцем.
Он отметил также, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами, и войска Южной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Ранее глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который впервые покинул Южно-Китайское море.
Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области применили слезоточивый газ против прихожан
Пытающиеся захватить собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский применили слезоточивый газ против прихожан собора, сообщил Союз православных журналистов.
Кроме того, отмечается, что протестующие толкнули прихожанку, она оказалась в больнице с переломом бедра, передает РИА «Новости».
Ранее УПЦ сообщила, что в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области происходит новая попытка силового захвата собора Александра Невского.
Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по освобождению города.
В своем Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, где рассказал, что бойцами ЧВК «Вагнер» идет зачистка города Артемовска.
«Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», – подчеркнул он.
Также Пушилин добавил, что Киев не жалеет ни город, ни своих военных, отправляя их в «мясорубку». После этого пообещал опубликовать более подробное видео.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, бои носят ожесточенный характер.
Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию
Захарова о планах Зеленского посетить Германию: К своим потянулся
Владимир Зеленский «потянулся к своим», так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации немецких СМИ о возможности визита президента Украины в Германию.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «к своим потянулся». По ее мнению, будут очередные фотографии века: «немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» – освобождение «жизненного пространства» на Востоке».
Дипломат добавила, что у них не получилось 80 лет назад реализовать план «Ost», так как тогда «помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев».
«Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу – не «Judenfrei», а «Russenfrei». А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков: польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – добавила Захарова.
Ранее Bild am Sonntag сообщила, что Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине.
Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 70 самолетов ВС КНР
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
Как следует из заявления тайваньского министерства обороны, по состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 70 самолетов НОАК. Были замечены истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20 и другие, передает РИА «Новости».
В оборонном ведомстве Тайваня добавили, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.
Ранее сообщалось, что 58 самолетов НОАК приблизились к Тайваню.
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские вооруженные силы в субботу начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
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Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
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ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных
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Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 военных, всего за сутки ВСУ потеряли около более 420 бойцов, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. Ликвидированы до 55 военных, боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.
Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 бойцов, танк, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны.
«За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, бронtмашина, самоходная артустановка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 военных, три бронемашины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».
Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районахпунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Также было перехвачено десять снярдов РСЗО HIMARS и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.