В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 03:57  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной – если судить по итогам холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
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    В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов

    Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
    		   
    10 апреля 2023, 03:57
    Фото: Carsten Reisinger/
    imagebroker.com/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».

    Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.

    Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
    Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери

    9 апреля 2023, 07:59

    Текст: Антон Никитин

    Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

    Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».

    По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.

    Коментарии (34)
    Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления

    9 апреля 2023, 21:33

    Текст: Ольга Иванова

    Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

    Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.

    Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.

    Коментарии (22)
    СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
    Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
    		   
    9 апреля 2023, 18:25
    Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
    Текст: Ольга Иванова

    Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.

    Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.

    Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.

    Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.

    Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.

    Коментарии (39)
    Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область

    9 апреля 2023, 16:59

    Текст: Ольга Иванова

    Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.

    В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных. 

    Коментарии (12)
    Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки c Россией
    Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали
    		   
    9 апреля 2023, 13:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

    Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь.

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

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    В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину

    9 апреля 2023, 18:56

    Текст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

    Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости».

    Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками.

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    Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию
    Захарова о планах Зеленского посетить Германию: К своим потянулся

    9 апреля 2023, 12:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Владимир Зеленский «потянулся к своим», так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации немецких СМИ о возможности визита президента Украины в Германию.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «к своим потянулся». По ее мнению, будут очередные фотографии века: «немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» – освобождение «жизненного пространства» на Востоке».

    Дипломат добавила, что у них не получилось 80 лет назад реализовать план «Ost», так как тогда «помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев».

    «Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу – не «Judenfrei», а «Russenfrei». А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков: польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – добавила Захарова.

    Ранее Bild am Sonntag сообщила, что Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине.

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    В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией

    9 апреля 2023, 18:47

    Текст: Ольга Иванова

    Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины.

    Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik».

    Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно.

    Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км.

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    Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 70 самолетов ВС КНР

    9 апреля 2023, 15:10

    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.

    Как следует из заявления тайваньского министерства обороны, по состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 70 самолетов НОАК. Были замечены истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20 и другие, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве Тайваня добавили, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.

    Ранее сообщалось, что 58 самолетов НОАК приблизились к Тайваню.

    Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские вооруженные силы в субботу начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.

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    ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных
    		   
    9 апреля 2023, 16:34
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 украинских военных, всего за сутки ВСУ потеряли около более 420 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

    Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

    В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР.

    До 55 украинских военных уничтожено, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 украинских бойцов, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны.

    «За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.

    В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

    Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Также было перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.

    Коментарии (18)
    Глава УПЦ провел службу на улице у Киево-Печерской лавры
    		   
    9 апреля 2023, 16:41
    Фото: Українська Православна Церква/YouTube
    Текст: Ольга Иванова

    Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом.

    Соответствующее видео РИА «Новости» предоставили очевидцы.

    На видео запечатлено большое количество прихожан канонической Церкви, многие из которых молились на коленях. Также среди прихожан было замечено большое количество детей.

    Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.

    Коментарии (4)
    Российские военные уничтожили под Купянском две группы диверсантов ВСУ
    Минобороны: Российские военные вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ

    9 апреля 2023, 07:40

    Текст: Антон Никитин

    Российские военнослужащие вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы противника, сорвали три попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на передовой, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Зыбинский рассказал, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» в течение дня вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» уничтожили районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре беспилотника врага: «Фурия», «Валькирия», «Эльф», «Лелека-100».

    Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30, добавил Зыбинский.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных.

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    Власти Борислава заперли храм УПЦ из-за отказа прихожан перейти в ПЦУ
    Глава Львовской обладминистрации Козицкий: Власти заперли храм УПЦ в Бориславе после отказа прихожан перейти в ПЦУ

    9 апреля 2023, 04:59

    Текст: Антон Никитин

    Власти заперли двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Бориславе Львовской области после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

    Глава Львовской обладминистрации Козицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу духовенству и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы МП (Московского патриархата – так называют УПЦ ее противники на Украине) в Бориславе предложили перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), однако часть прихожан отказалась, после чего храм решили «временно опечатать».

    По его словам, 9 апреля, в Вербное воскресенье, раскольническая УПЦ намерена провести первое богослужение, которое пройдет не внутри храма Покрова Пресвятой Богородицы, а на его дворе. Глава Львовской области добавил, что в мае прошлого года Бориславский городской совет запретил деятельность канонической УПЦ в городе, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг мэр Львова Андрей Садовый после захвата храмов заявил о завершении истории Украинской православной церкви (УПЦ) в городе.

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    СМИ рассказали о массовом выселении беженцев из хостелов в Берлине

    9 апреля 2023, 15:35

    Текст: Ольга Иванова

    С началом туристического сезона владельцы берлинских хостелов стали массово выселять украинских беженцев, сообщило немецкое издание Der Tagesspiegel.

    Беженцы размещались в хостелах Государственным управлением по делам беженцев. В статье отмечается, что в конце марта истек срок действия договоров, заключенных управлением с шестью хостелами, и 650 беженцев были вынуждены уехать, передает «Радио Sputnik».

    После выселения многим беженцам приходится переселяться в Центр прибытия беженцев в помещении бывшего аэропорта Тегель, где условия проживания значительно хуже, пишет газета.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.

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    Госдеп заявил о способности США обеспечить мир в Тайваньском проливе
    Госдеп: США обладают достаточными средствами и возможностями для обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе
    		   
    9 апреля 2023, 06:59
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты обладают достаточными средствами и возможностями для обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, сообщил представитель Госдепартамента США по поводу китайских военных учений в регионе.

    Как подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты уверены в обладании достаточным объемом ресурсов и возможностей для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также для выполнения имеющихся обязательств, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе также добавили, что Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пекина, двусторонние каналы связи с Китаем остаются открытыми, и в Вашингтоне всегда призывали к сдержанности, а также к сохранению статуса-кво, передает ТАСС.

    Накануне вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 китайских военных самолетов на фоне проходящих вокруг республики военных учений НОАК.

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