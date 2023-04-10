Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»

Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».

Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».

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