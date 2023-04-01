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Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло в Кавказских Минеральных Водах
Землетрясение магнитудой более 4 баллов произошло в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске
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Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло в субботу вечером в Кавказских Минеральных Водах: толчки мощностью 4,3 балла ощущались Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.
Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко заявил, что мощность землетрясения в Предгорье, которое оказалось ближе всех к эпицентру, составила 4,6 баллов, сейчас службы обследуют системы жизнеобеспечения округа, передает ТАСС.
В свою очередь глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в городе магнитуда составила 4,3 балла, разрушений нет и жертв нет.
По информации главы Ессентуков Александра Некристова, на курорте разрушений и повреждений не зафиксировано, землетрясение произошло магнитудой 4,3 балла, эпицентр был на глубине 15 км.
В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, толчки ощущали в Советском городском округе, Георгиевском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.
Ранее в Турции из-под завалов через 49 дней после землетрясения спасли кота.
Французская чиновница по соцполитике снялась для Playboy
Французская чиновница по соцполитике снялась для Playboy в разгар недовольства пенсионной реформой
Новый номер французского Playboy выйдет с фото государственного секретаря по вопросам социальной и солидарной экономики Франции Марлен Шьяппой на обложке, сообщает газета Le Parisien.
Госсекретарь по соцполитике дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме» на фоне массовых акций против пенсионной реформы, говорится в статье.
Номер выйдет в продажу 8 апреля. Как сообщил источник изданию, на внутренних страницах журнала будет четыре фото со Шьяппой, закутанной во французский флаг.
Отмечается, что Шьяппа согласилась дать интервью Playboy, чтобы рассказать о свободе женщин, феминизме, политике и литературе.
Напомним, сейчас во Франции проходят многотысячные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Так, в ходе субботней акции протеста полиция задержала 27 человек. В середине марта Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.
В Польше испугались втягивания в войну с Россией
Myśl Polska: Общественность Польши готовят к войне с Россией
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Общественность Польши готовят к войне с Россией, что напоминает действия польского правительства в период между мировыми войнами, заявил автор Эугениуш Зинкевич в статье в журнале Mysl Polska.
Как считает автор статьи, современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и в период между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима. Зинкевич пояснил, что в то время в Польше насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии, передает РИА «Новости».
Автор материала также выступил с утверждением, что французы и англичане постоянно обманывали поляков при совместных войнах. В частности, по его словам, французский дипломат времен наполеоновских войн Шарль Талейран умело манипулировал поляками и заявлял, что для привлечения их на свою сторону, достаточно использовать лесть и презрение к русским.
Кроме того, Зинкевич констатировал, что во время Второй Мировой войны Британия и Франция, несмотря на ожидания польского правительства и военных, не стали вести активные боевые действия с первого дня войны для помощи Варшаве.
Автор статьи обратил внимание на «братания» современных польских политиков с Владимиром Зеленским, сопровождающиеся «вульгарной непосредственностью» и «бесцеремонностью» в отношении ядерной державы – России.
Как считает Зинкевич, пресловутой точкой над i стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией. Автор статьи подчеркивает, что это уже не смешно, это трагично. Он привел пример с живой лягушкой, чтобы сварить которую, нужно постепенно, медленно повышать температуру воды, тогда лягушка простится с жизнью, прежде чем поймет, что происходит.
Накануне в Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину.
На Украине сформировали восемь бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Глава МВД Украины Клименко объявил о завершении формирования восьми бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в эфире телемарафона, что сформированы восемь бригад, которые якобы готовы к активным наступательным мероприятиям, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее уже ответил советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, который грозил устроить крымчанам «горячий сезон». Он пообещал украинскому политику в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры».
Немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд закупил швейцарские бронемашины для поставок киевскому режиму в обход швейцарского закона, но формально соблюдая его, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Речь идет о военных транспортных средствах Eagle. Перед поставкой с них сняли оружейные установки и бронестекла, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».
Таким образом транспортные средства оказались предназначены якобы только для защиты пассажиров, утверждает издание со ссылкой на бизнесмена.
Он заявил, что согласовал все это со швейцарскими властями, он также получил экспортную лицензию на бронемашины от ФРГ.
В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.
Ранее сообщалось об отправке на Украину партии военной техники.
Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве
Американский боксер Джонсон обратился к президенту Путину с просьбой о получении российского гражданства
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Американский боксер Кевин Джонсон обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о получении статуса гражданина России после боя с российским боксером Вячеславом Дациком.
В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева отмечается, что Джонсон «готов изменить свою жизнь».
«Я хотел бы сказать президенту уважаемому Владимиру Путину – если вы смотрите это и если вы слушаете – я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру. И с вашего одобрения я хотел бы подать заявление на получение российского паспорта, чтобы Россия стала моим домом», – сказал боксер.
В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что Джонсон сочтет это еще одним поводом чаще видеться с давним другом Александром Поветкиным.
Ранее Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо, а также французскому журналисту Адриану Боке, который работал в Донбассе и попросил убежища в России.
Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
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Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.
По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».
Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.
Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.
В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.
«Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.
Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».
«Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Эксперт: Положение россиян в Аргентине испортили аферисты
Политолог Коваленко объяснил подоплеку миграционных проблем россиян в Аргентине
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Массовые отказы в продлении россиянам разрешений на туристическое пребывание в Аргентине не имеют под собой политической подоплеки, потому что ответственность за это несет группа аферистов и коррупционеров. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал испанист Никита Коваленко. Ранее посольство России рассказало о об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания.
«У россиян действительно возникают проблемы при продлении туристического статуса в Аргентине. При попытке получить вид на жительство (ВНЖ) также случаются отказы. Кроме того, эти процедуры бюрократизируются и занимают все больше времени», – рассказал испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.
«В целом проблемы начались в тот момент, когда некая группа эмигрантов из России организовала агентство, помогающее в получении ВНЖ. Как утверждают аргентинские официальные органы, были случаи использования этим агентством поддельных документов для упрощения бюрократических процедур, а также использования коррупционных механизмов. Теперь власти тщательно проверяют граждан России», – уточнил Коваленко.
«Важно, что эта ситуация никак не связана с политическими и экономическими отношениями между нашими странами. В понимании Аргентины, речь идет не о «политических русских», а просто о каких-то «русских аферистах», которые пытаются незаконно получить местный пакет социальных гарантий», – добавил собеседник.
«На бытовом уровне отношение к русским тоже позитивное. Например, в аргентинских школах и садах очень хорошо относятся к детям из России: вешают плакаты с надписями «Добро пожаловать!» на русском языке и всячески пытаются создать комфортные условия», – добавил Коваленко.
«Таким образом, пока не очень понятно, как посольство России в Аргентине и Москва в целом могли бы повлиять на эту ситуацию. По факту, авторы «левых схем» испортили жизнь туристам и тем, кто прибыл в Аргентину по рабочим вопросам. Но на официальных отношениях обеих стран, я думаю, этот инцидент не отразится», – резюмировал Коваленко.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин сообщил, что миграционная служба страны начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Он отметил, что в последнее время участились случаи отмены уже выданных видов на жительство.
Дипломат подчеркнул, что россиянам выносится предписание «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Буэнос-Айрес утверждает, что действует в рамках соглашения с Москвой, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут находиться в Аргентине «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 суток».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с представителями других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно граждане РФ», подчеркнул он.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан РФ. Сообщалось, что миграционные власти государства начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
В МИД Британии сочли «первоапрельской шуткой» новую Концепцию внешней политики России
В МИД Британии сравнили новую Концепцию российской внешней политики с «первоапрельской шуткой», опубликовав скриншот сообщения Министерства иностранных дел России о ее миролюбивом характере.
В МИД Британии опубликовали сообщение МИД России о том, что согласно новой Концепции, внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, прагматичный характер, а также основана на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.
«День дурака – завтра», – говорится в комментарии британского внешнеполитического ведомства к скриншоту сообщения российского МИД, размещенному 31 марта, передает радио Sputnik.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны для восстановления боевой техники
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать завод по ремонту военной техники Минобороны.
Из распоряжения следует, что главная цель завода – ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, передает ТАСС.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.
Ранее Мишустин сообщал, что приняты меры для увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для армии. Для этого задействованы мощности организаций ОПК.
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Польше жестоко избили двух украинцев
Wprost: Поляки в Лодзи жестоко избили двух украинцев и потребовали от них «убраться домой»
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В польском городе Лодзи небольшая группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми распивала алкоголь, сообщает издание Wprost.
Уточняется, что инцидент произошел еще в ночь с 25 на 26 марта около местного парка, пострадали украинцы Андрей 38 лет и его брат Павел 26 лет. По их словам, при нападении поляки кричали «мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой», передает РИА «Новости».
Один из избитых украинцев получил серьезные травмы, у него сломаны челюсть и ребра. Братья не являются беженцами, последние несколько лет они легально работают в Польше.
«Когда нас повалили на землю, у нас не было шансов», – рассказал Павел.
После инцидента местные правоохранители предъявили обвинения в избиении трем мужчинам в возрасте от 18 до 21 года, четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.
Как отметил представитель районной прокуратуры Кшиштоф Копания, избитые украинцы «точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение и какие слова им говорили». Так, по мнению следователей, показания подозреваемых и свидетелей не дают оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни.
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.
МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.
Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.