МОК: Бойкот соревнований со спортсменами из России навредит Украине

Решение украинских властей запретить местным спортсменам соревноваться с российскими спортсменами только навредит украинскому спорту, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

По информации пресс-службы, в случае реализации такого решения украинскому спортивному сообществу будет нанесен ущерб, это решение никак не повлияет на прекращение военных действий, передает РИА «Новости».

«Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», – отмечается в сообщении МОК.

Кроме того, по информации МОК, ряд украинских спортсменов уже заявили, что выступают против бойкотов.

Ранее стало известно, что Украина запретила своим спортсменам участвовать в одних турнирах с россиянами.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.