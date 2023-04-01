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Американский бизнесмен обвинил Байдена в изоляции США от мира
Американский бизнесмен Рагг: В своем желании отделить Россию от мира Байден изолировал США
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Стремление американского президента Джо Байдена изолировать Россию от всего мира привело к обратному эффекту и стало причиной создания серьезной возглавляемой Москвой антиамериканской коалиции, выразил мнение совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.
По его словам, в настоящий момент США смогут одолеть при желании Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, так как они сильны, как никогда, передает RT.
Также Рагг добавил, что такие события в мире происходят, когда сильным лидерам, таким как президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, противопоставляют «человека с деменцией».
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
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Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.
Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.
«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.
Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.
«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.
Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.
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Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В США заявили о страхе за будущее, которое готовит Россия
В США заявили о страхе за свое будущее, которое им готовит Россия
Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, который появится, если планы Китая и России будут реализованы, пишет The Washington Times.
Из публикации следует, что если Москва и Пекин добьются своего, то США уже не возглавят стол переговоров, они даже не получат места в «его дальнем конце», передает РИА «Новости».
Так, журналисты напомнили о беспорядочном отступлении США из Афганистана в 2021 году, а также указали на неуверенную внешнюю политику президента Джо Байдена. Все это, по мнению авторов статьи, стало для российского лидера Владимира Путина «признаком упадка Соединенных Штатов».
Слабость Вашингтона чувствует и Пекин, который предлагает дружбу государствам, ранее отвергнутым США. Например, указываются подходы КНР к Саудовской Аравии.
«Пока Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый миропорядок, в котором, к сожалению, нет места Америке», – пишет издание.
Напомним, в Москву на два дня с официальным визитом прилетал глава Китая Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и председатель КНР подписали два заявления о сотрудничестве и провели переговоры.
Армения и Индия дистанцировались от заявления «Саммита за демократию» по СВО
Армения, Индия и Мексика отмежевались от заявления «Саммита за демократию» по спецоперации России на Украине
Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном.
В декларации призывают к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, соответствующему принципам Устава ООН». При этом осуждаются «гуманитарные последствия» СВО и выдвигается требование «полностью и без условий» вывести войска России «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Также в декларации говорится о привлечении к ответственности за «преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».
В сносках сообщается, что Армения, Индия и Мексика заявили либо о «поддержке с оговорками» данной части документа, либо о «диссоциации». Израиль, Индия и Филиппины дистанцировались от заявления, что Международный уголовный суд играет «важную роль», передает ТАСС.
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева
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НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он указал, что в ходе переговоров было обращено внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, передает РИА «Новости».
Также Лавров рассказал, что у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД.
«Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договоренности, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают», – сказал он.
В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения Киеву.
Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
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В Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ
Сенатор Долгов: США движутся в противоположном от урегулирования проблемы ДСНВ направлении
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После решения Москвы приостановить участие в ДСНВ США активно говорили об обеспокоенности этим фактом. Но теперь мы видим, как они предпринимают шаги, которые лишь отдаляют восстановление договора, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.
«Решение руководства США еще раз подтверждает деструктивный характер их внешней политики. Штаты сами неоднократно нарушали положения ДСНВ, при этом формально не приостанавливая членства. В сложившейся ситуации они полностью обвиняют Россию, однако Вашингтон, выражая озабоченность на словах, продолжает двигаться в противоположном от урегулирования направлении», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Подчеркну, что РФ четко объяснила причину приостановки участия в ДСНВ. Со стороны Америки исходит прямая угроза безопасности нашей стране. При этом мы всегда подчеркивали, что готовы вернуться к конструктивному диалогу с США, но в Вашингтоне это, видимо, пропускается мимо ушей», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Он подчеркнул, что Москва не «соблюдала полностью свои обязательства» и «отказалась предоставлять информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев». Кирби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы вернуться к взаимной передаче данных, однако «для этого требуется соответствующая готовность России».
Между тем в США мнения по поводу данного решения разделились. «Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему РФ должна пользоваться мерами прозрачности, если она отказывает в этом Соединенным Штатам?» – цитирует Линн Растен, вице-президента НКО Nuclear Threat Initiative, издание The Wall Street Journal.
В то же время исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отмечает, что сокрытие информации по вооружениям не дает Вашингтону «никаких рычагов давления на Москву». По его мнению, подобные меры «еще больше омрачают ситуацию с соблюдением обеими странами положений договора».
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом. Он подчеркнул, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений юридически недействительна.
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США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
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Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.
Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».
Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.
Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».
Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.
Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота
Грузовой поезд, перевозивший этанол, сошел с рельсов в американском штате Миннесота, сообщает телеканал CNN.
В местной пожарной охране рассказали, что инцидент произошел в городе Реймонде в 01.00 30 марта 2023 года. Сейчас эвакуируют население в качестве меры предосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пост спасателей в соцсетях.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF сообщил, что поезд, помимо этанола, перевозил другие грузы. Специалист уточнил, что пострадавших в результате аварии нет. Также отмечается, что после крушения загорелись несколько вагонов.
Департамент транспорта Миннесоты сообщил о перекрытии ближайшего к городу шоссе.
Напомним, ранее грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. В начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн опрокинулись и загорелись цистерны с химикатами. А в начале марта во Флориде с путей сошел поезд с пропаном.
Сенатор Джабаров: США превратили журналистику в шпионскую профессию
В Совфеде указали на дефицит квалифицированных шпионов в США
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Журналисту WSJ Эвану Гершковичу грозит до 20 лет заключения, у него нет иммунитета. Более того, ситуация вокруг Гершковича показывает цинизм США в отношении понятия «свобода слова», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала за шпионаж американского журналиста.
«Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«У журналистов, в отличие от дипломатов, нет иммунитета, их не депортируют. Поэтому Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях. Ему грозит до 20 лет заключения», – напомнил сенатор.
«До конца 70-х годов западные разведчики очень часто пользовались журналистским прикрытием. Затем эта практика сошла на нет – с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств. А США снова превратили журналистику в шпионскую профессию», – подчеркнул парламентарий.
«Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова», «свободе журналистской деятельности» и так далее. Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов?», – риторически добавил собеседник.
«Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершкович. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
Ранее стало известно, что аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге. Корреспонденту московского бюро WSJ вменяется шпионаж в интересах правительства США. Издание выразило беспокойство по поводу судьбы журналиста.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну. Он делал это по заданию США. Американца задержали при попытке получения секретных сведений. Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства Дарьи Дугиной.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».
«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – пишет она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании корреспондента Гершковича, заявил, что речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным. Он добавил, что сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут продолжать работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность.
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
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Российские военные обвинили ВС США в провокации в Сирии
Контр-адмирал ВМФ РФ Гуринов обвинил вооруженные силы США в провокационных действиях в сирийской провинции Хасеке
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Провокационные действия со стороны вооруженных сил США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Контр-адмирал уточнил, что в ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Гуринов сообщил, что по факту инцидента российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест, передает ТАСС.
Как подчеркнул заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, нарушение коалицией правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, который был достигнут благодаря усилиям России, а также негативно влияет на развитие обстановки.
Гуринов также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) и террористической группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил пострадал один сирийский военнослужащий.
В прошлую субботу Турция обвинила США в намерении нарушить баланс военного присутствия России и Ирана в Сирии.