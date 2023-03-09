Песков: Грузинский законопроект об иноагентах вдохновлен примером США МИД: Власти Грузии не сообщали о задержанных россиянах в ходе беспоядков В секции интересов России в Грузии заявили об отсутствии данных о задержанных россиянах в ходе беспорядков 9 марта 2023, 16:32 Текст: Елизавета Шишкова

Власти Грузии не сообщали данные о задержанных или пострадавших при протестах в Тбилиси россиянах в секцию интересов России при посольстве Швейцарии, сообщил глава секции Дмитрий Трофимов. Он пояснил, что такая информация поступает по каналам МИД – в посольство Швейцарии, дальше в секцию РФ. На данный момент информации о пострадавших или задержанных россиянах нет, в СМИ такой информации также не публиковалось, передает ТАСС. Трофимов добавил, что россияне в эти дни с какими-либо чрезвычайными просьбами не обращались. #{bigimage=2156167} Напомним, в Тбилиси вспыхнули протесты на фоне принятия «российского» закона об иноагентах. За двое суток протестов в Тбилиси задержано 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД. Законопроект об иноагентах был отозван. В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей 9 марта 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс». Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости». Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах. Глава правящей партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями на Украине 8 марта 2023, 20:28 Текст: Алексей Дегтярёв

Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов». В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia. Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии. Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович». Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах. Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах. Новости СМИ2 Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости

Фото: Sputnik/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом». По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь. «А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе. «В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт. «Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он. Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции». «Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик. Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским». Оппозиция Грузии решила продолжить митинги протеста

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Оппозиция Грузии вечером возобновит митинги протеста, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Депутат парламента Тбилиси из оппозиционной партии «Гирча» («Шишка») – больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил на брифинге о новой акции протеста в 19.00 тбилисского времени (18.00 по Москве). По его словам, пока юридически законопроект не будет отозван и пока не освободят всех задержанных демонстрантов, митинги продолжатся. Депутат от радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» Анна Цитлидзе заявила, что «в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности». Напомним, в четверг правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским». Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости. Новости СМИ2 У парламента Грузии начались столкновения спецназа и митингующих Столкновения между спецназом и митингующими начались в Тбилиси неподалеку от парламента Грузии

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Текст: Антон Никитин

Столкновения между протестующими против принятия закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии начались в Тбилиси неподалеку от парламента республики. Митингующие стали бросать в спецназ разные предметы. В ответ силы специального назначения МВД Грузии применили свето-шумовые гранаты, позже в ход пошли водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС. В результате применения полицией спецсредств демонстранты сначала отступили, однако потом, когда стрельба стала стихать, вновь приблизились к кордону спецназа. Высокая концентрация газа в воздухе затруднила или сделала невозможным для демонстрантов длительное нахождение на переднем крае противостояния с силами полиции. После того как силы специального назначения МВД Грузии начали оттеснять митингующих от здания парламента республики, участники протестов в Тбилиси, пытаясь оказывать сопротивление силовикам, начали устраивать беспорядки. В частности, протестующие выбили стекла здания парламента, выдернули железные решетки, установленные на окнах, а также повалили железные ограждения, установленные полицейскими. Участникам протеста удалось перевернуть полицейскую машину. Они также начали возводить баррикады из подручных предметов, чтобы тем самым помешать спецназу продвигаться вперед. Тем временем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского телеканала «Имеди» призвал собравшихся у парламента в Тбилиси митингующих успокоиться и вернуться в рамки мирного собрания. Он обвинил радикальную оппозицию в попытке обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона. Ранее спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом Грузии. Госдеп заявил о существовании угрозы отношениям Грузии с Западом Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Грузии с Западом

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что законопроект об иностранных агентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада. Прайс заявил, что в Госдепе США якобы глубоко встревожены подготовленными в Грузии законопроектами об иностранных агентах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что прохождение в парламенте Грузии этих законопроектов, якобы вдохновленных Кремлем, несовместимо с желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития, передает ТАСС. Представитель американского внешнеполитического ведомства предупредил, что стремление принять эти законы, по мнению Вашингтона, навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии. Прайс также призвал правительство Грузии уважать свободу собраний и мирного протеста, обе стороны проявлять сдержанность, избегать какой бы то ни было эскалации насилия, уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии. Накануне Госдепартамент США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно выражать свою позицию. Новости СМИ2 Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В заявлении об отзыве сказано, что законопроект отозван без всяких условий. Подписанты говорят, что «общество было введено в заблуждение и восприняло законопроект, принятый в первом чтении, как «русский» и как отказ от Европы». «Мы должны сберечь мир, спокойствие и экономическое развитие Грузии, прогресс Грузии на пути евроинтеграции. Поэтому мы как ответственная сила приняли решение без всяких условий и оговорок отозвать законопроект», – отмечают подписанты. За двое суток протестов в Тбилиси задержано 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД. В Тбилиси регулярно вспыхивали противостояния спецназа и радикалов, которые жгли машины, строили баррикады, нападали на полицию, блокировали улицы, крушили здание парламента, использовали «коктейли Молотова» и регулярно говорили о «приближении Майдана». Законопроект резко критиковали ЕС и США. Утром в четверг отмечалось, что на пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей. В Кремле отреагировали на беспорядки в Грузии 9 марта 2023, 12:51 Текст: Алексей Дегтярёв

Россиянам следует быть осторожнее в Грузии из-за беспорядков в стране, нужно воздержаться от мест массовых скоплений людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», – цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля добавил, что российская сторона не желает каким-либо образом комментировать или вмешиваться в происходящее в Грузии, она не имеет к этому никакого отношения, передает ТАСС. Вместе с тем Песков отметил, что Грузия – соседнее с Россией государство, и происходящее не может не вызывать обеспокоенности. «Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре границы. Здесь, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – пояснил представитель Кремля. В четверг правящая «Грузинская мечта» решила отозвать проект закона об иностранных агентах, оппозиционные силы называли его «русским». Вместе с тем оппозиция после отзыва законопроекта объявила о возобновлении протестов. #{bigimage=2156167} Между тем утром в четверг пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей. Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что отзыв законодательной инициативы – проявление силы, а не слабости. Новости СМИ2 Спецназ применил против митингующих в Тбилиси воду и слезоточивый газ Спецназ в Тбилиси напором воды отогнал от ворот парламента Грузии участников акции протеста 8 марта 2023, 22:42 Текст: Антон Никитин

Правоохранители в Тбилиси напором воды из пожарного шланга отогнали от ворот парламента Грузии участников акции протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах, свидетельствуют кадры местных телеканалов. Митингующие в Тбилиси попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания парламента Грузии. Силовики в свою очередь отогнали участников акции протеста от ворот законодательного органа напором воды из пожарного шланга со стороны двора. Спецназ также применял слезоточивый газ. На прилегающей к парламенту улице появился водомет, передает ТАСС. В среду в Тбилиси, Батуми, Телави и других городах Грузии возобновились акции протеста против принятого во вторник в первом чтении «российского» законопроекта об иноагентах. Спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом Грузии Силы специального назначения МВД Грузии очистили от демонстрантов площадь перед парламентом в Тбилиси 9 марта 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

Силы специального назначения МВД Грузии полностью очистили от демонстрантов площадь перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси, свидетельствуют кадры местных телеканалов. Спецназ МВД Грузии начал движение в сторону демонстрантов с площади Свободы и улицы 9 апреля, используя водометы и слезоточивый газ. Участники протестов разбежались по близлежащим улицам. Полиция начала арестовывать людей, но это пока не приобрело массовый характер, передает ТАСС. Накануне митингующие в Тбилиси попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания парламента Грузии. Силовики отогнали участников акции протеста от ворот законодательного органа напором воды. Новости СМИ2 Президент Грузии призвала не применять силу против митингующих Президент Грузии Зурабишвили призвала власти республики воздержаться от применения силы против митингующих 8 марта 2023, 23:58 Текст: Антон Никитин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти республики воздержаться от применения силы в отношении протестующих против принятия законопроекта об иноагентах. Находящаяся в Нью-Йорке Зурабишвили в эфире американского телеканала CNN заявила, что полностью поддерживает проходящие в Грузии протесты. Она призвала власти Грузии понять, что у них якобы остался последний шанс встать на сторону людей и продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой, что они «проевропейские». Президент Грузии призвала власти республики воздержаться любого от применения силы, передает ТАСС. Ранее спецназ применил против митингующих в Тбилиси воду и слезоточивый газ. Акции против «российского» закона об иноагентах возобновились в Грузии 8 марта 2023, 17:30 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Акции протеста против принятого накануне в первом чтении законопроекта об иноагентах возобновились 8 марта в Тбилиси, Батуми, Телави и других городах Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По традиции, эпицентром событий является проспект Руставели в Тбилиси, где в настоящее время находится примерно 1,5 тыс. демонстрантов. Они скандируют «Нет русскому закону!» и требуют отозвать законопроект, отправленный в Венецианскую комиссию. Мэр Тбилиси, Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе призвал не приклеивать законопроекту ярлык «русского» и отметил, что документ является аналогом американского. По его словам, законопроект только призван обеспечить прозрачность иностранного финансирования. «Больше всего для России сделали (экс-президент Михаил) Саакашвили и его власть, которые сдали России 20% территории, а потом подписались под предательской резолюцией Совета Европы», возложившей ответственность за войну-2008 на грузинских солдат, заявил градоначальник. Накануне МВД Грузии задержало за неподчинение и хулиганство 66 человек на акции против называемого оппозицией «пророссийским» законопроекта об иноагентах. Также МВД заявляет, что от радикалов пострадали до 50 стражей порядка, часть из них – весьма серьезно. Пришлось применять спецназ, водометы и слезоточивый газ. Запад резко критикует данный законопроект. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси. Новости СМИ2 Сенатор Климов: Грузия сдает экзамен на самостоятельность Сенатор Климов: Грузии придется отстаивать свою независимость

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

Тбилиси фактически находится под давлением Вашингтона. США выгодно установить контроль над этой страной. И сейчас Грузии придется доказывать свою независимость, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее правительство Грузии отозвало закон об иноагентах, который привел к серьезным беспорядкам в стране. «Все, что происходит в Грузии начиная с 2000-х годов, делается под американским руководством. Сейчас мы видим, как правительство пытается освободиться от иностранного влияния. Правда, делается это очень медленно. Первым шагом был как раз закон об иноагентах. Но как только попытка была предпринята, из Вашингтона, судя по всему, поступил сигнал «валить» эту власть», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов. «Примечательно, что используются старые методы – нанимаются студенты, выводятся на улицы, начинаются беспорядки. Получается, что любой народ, который хочет освободиться от американского колониализма, обречен на такого рода испытания. Кто-то их выдерживает, а Украина, например, не справилась с давлением», – продолжил парламентарий. «Теперь своего рода экзамен на самостоятельность сдает Грузия. И если она хоть сколько-нибудь суверенна, то должна отстоять свою истинную независимость. Если экзамен будет провален, то Тбилиси рискует оказаться вторым Киевом. Грузии надо осознать, что американцы думают не о счастье и процветании народа, а о своих собственным меркантильных интересах», – полагает собеседник. «Очевидно, что основная цель США – сохранить свое доминирование. Им особенно важно это сделать именно вдоль границ с Россией. При этом Грузия как таковая Вашингтону не нужна. Но это важная геополитическая точка, которая позволяет не только контролировать территории в сторону России, но и создавать угрозу Турции», – заключил Климов. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция назвала «пророссийским». Обе политические организации заявили, что общество было введено в заблуждение, восприняв инициативу правительства как «отказ от Европы». После того как законопроект был отозван, оппозиция официально отменила брифинг, на котором должны были огласить план о гражданском неповиновении, сообщает издание ТАСС. Изначально мероприятие было анонсировано в среду. Его итогом должна была стать публикация трехэтапного списка действий, направленных на достижение пересмотра решения властей. Подчеркивается, что большую роль в нем отводили протестующим студентам и политикам. Напомним, во вторник в Грузии начались митинги против принятия правительством закона об иноагентах. В Тбилиси акции переросли в стычки демонстрантов с полицией. В ходе столкновений правоохранительными органами был применен слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие. События в Грузии вызвали широкий резонанс на Западе. Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Тбилиси ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Позже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иностранных агентах противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, подобные инициативы способны «заморозить» выстраивание гражданского общества, а также противоречат ценностям Брюсселя. «Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года», – ответила Боррелю официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Вместе с тем, как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, грузинская оппозиция намерена продолжить митинги, несмотря на отзыв законопроекта. Депутат парламента Тбилиси из оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил на брифинге, что митинги продолжатся до юридического отзыва инициативы, а также полного освобождения демонстрантов. В свою очередь депутат от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анна Цитлидзе заявила, что «в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сенатор Клишас: В Грузии нарастает вероятность украинского сценария 9 марта 2023, 11:05 Текст: Александра Юдина

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас согласился с мнением вице-спикера Совфеда Константина Косачева о том, что в Грузии вероятно развитие украинского сценария после того, как оппозиция увидела возможность использовать насилие в качестве метода политборьбы. В Telegram-канале Клишас отметил, что повод для цветной революции в Грузии может быть любым. С учетом того, что нынешняя власть отступила под грубым давлением, увеличиваются риски такого развития сценария, как на Украине. Особенно указывают на это организаторы антиконституционных действий и их хозяева, показывая, что насилие и бунт могут использоваться в качестве метода политической борьбы. Константин Косачев в своем Telegram-канале подчеркнул, что вовремя отозванный из парламента Грузии нашумевший законопроект об иноагентах перекрыл путь тем, кто рассчитывал его использовать в качестве повода для цветной революции, дабы привести к власти послушных Западу политиков. «Получилось же опрокинуть навзничь Украину по результатам майданного переворота. И более лояльного, послушного и подчиненного Западу государства, чем Украина, в современном мире почти что и нет», – отмечает он. Как заверил Косачев, отзыв законопроекта все же оставляет Грузии возможность разобраться с конфликтом самостоятельно, без «натовцев». «Как это обернется для народа Грузии – покажет время. Лишь бы ему позволили определять судьбу самостоятельно, без иностранного вмешательства», – резюмировал политик. Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским». Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты». Новости СМИ2 Песков: Грузинский законопроект об иноагентах вдохновлен примером США Песков: Грузинский законопроект об иноагентах вдохновлен примером США, а не России 9 марта 2023, 13:25 Текст: Алексей Дегтярёв

Проект грузинского закона об иностранных агентах не вдохновлен российской стороной, первыми подобные законодательные инициативы применили США в XX веке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ничего там Кремлем не вдохновлялось. И Кремль здесь абсолютно ни при чем. Вы знаете, практика введения этих законов, первопроходцем здесь стали в конце 1930-х США, если я правильно понял», – цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, один из вариантов грузинского проекта закона очень походил на аналогичный американский. «Второй вариант был менее похож на закон Соединенных Штатов, был мягче по сути. Но ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения», – заключил представитель Кремля. В четверг правящая в стране «Грузинская мечта» отозвала законопроект об иноагентах, оппозиция называла его «русским». После отзыва законопроекта оппозиционные силы объявили о продолжении протестов.