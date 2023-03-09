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Главу Приднестровья известили о подготовке теракта в регионе
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Глава Приднестровья Вадим Красносельский вовремя получил данные о подготовке теракта против него, что позволило своевременно предотвратить инцидент.
Теракт против главы готовился в Тирасполе, об этом сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что удалось предотвратить покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского.
Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
Экс-посол ЛНР в России Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
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Более половины Артемовска находится под контролем российских подразделений, положение противника достаточно тяжелое. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над восточной частью города.
«Сейчас в Артемовске идет плановое продвижение, тяжелая работа по зачистке города. Уже более половины города контролируется нами. Основную роль в продвижении играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», – отметил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Подразделениям противника невозможно устоять под таким давлением. Город, по сути, в клещах, всего одна дорога осталась у ВСУ для ротаций и подвоза обеспечения, однако она грунтовая, и в силу погодных условий в Донбассе использовать ее достаточно сложно», – добавил собеседник.
«По разным данным, в городе остается от 12 до 15 тысяч бойцов противника. И при той постановке вопроса, которую сейчас формулируют киевские власти, они обречены попасть в котел. А что будет с ними дальше, уже мало кого волнует – и среди украинского руководства, и среди западных кураторов», – полагает он.
«Киев пытается хоть сколько-то сохранить символизм города, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре, причем в основном для западного зрителя и спонсоров. Именно от успехов на фронте зависит получение Украиной новых поставок военной помощи», – считает Мирошник.
«ВСУ выстраивают вторую линию обороны в Часовом Яре, сейчас там идут артиллерийские дуэли. Все большая часть Артемовска постепенно переходит под наш контроль. Обстановка в городе тяжелая», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Дорог, не находящихся под нашим артиллерийским контролем, уже нет. Противник пытается передвигаться по грунтовым и проселочным дорогам, что очень проблематично. Однако ВСУ будут из последних сил держаться за город, поскольку на этой «крепости» строится сейчас большая идеологическая и пропагандистская линия киевского режима», – добавил он.
«Вместе с тем все это мне напоминает нахождение немецкого фельдмаршала Паульса в Сталинграде, когда все газеты гитлеровской Германии писали об успехах шестой немецкой армии. А чем в итоге все закончилось, мы с вами прекрасно знаем», – акцентировал парламентарий.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК полностью контролирует восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
Во вторник Пригожин сообщил, что вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении, но эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений.
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Чехия собралась ввести на Украину военную полицию
ЧТК: Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину
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Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.
По имеющимся у ЧТК данным, на Украину могут быть направлены до 15 экспертов военной полиции Чехии, которые станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах, передает ТАСС.
Как утверждается, служащие чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев. Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы в размере 29,6 млн крон (примерно 1,3 млн долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило направление до 20 служащих армейского спецназа в Нигер, где они должны быть задействованы советниками и инструкторами.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.
Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался обменивать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Всего в списке 70 имен с датами рождения. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, Украина отказывается забирать в рамках обмена.
«Делайте выводы», – написала она.
Накануне в Telegram Москалькова писала: «К сожалению, вместо достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек».
Во вторник Минобороны сообщило, что с подконтрольных украинской стороне территорий вернулись 90 российских военнослужащих.
Путин обещал «навести справочки» о здоровье военкора Влады Луговской
Путин в шутку пригрозил кулаком военкору Владе Луговской за побег из госпиталя
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Президент РФ Владимир Путин шутливо пригрозил награжденной орденом Мужества раненой 16-летней сотруднице херсонской телерадиокомпании (ТРК) «Таврия» Владе Луговской и обещал «навести справочки» о состоянии ее здоровья.
После церемонии вручения государственных наград президент спросил у журналиста, при каких обстоятельствах ее ранило. «Я наведу справочки о вашем здоровье», – пообещал Путин, передает ТАСС.
Луговская рассказала, что попала под обстрел кассетными снарядами, одна дробь залетела в грудь, пробила ее насквозь и застряла около ребра. Девушка сказала президенту, что не почувствовала сначала боли. «Сейчас нормально себя чувствуете?» – уточнил президент. «Ну, относительно», – призналась девушка и пожала плечами.
Она призналась, что сбежала из больницы в Симферополе, где «всех врачей достала», потому что скорее хотела вернуться к работе.
«Зачем сбежала из больницы?!» – строго спросил Путин, грозя пальцем, а затем шутливо – кулаком. «Я приехала сюда работать, потом получилось так, что опять попала здесь в больницу, потому что воспаление в ране пошло», – поспешила оправдаться Влада.
Влада Луговская учится 11 классе, совмещает учебу и работу, собралась поступать на факультет журналистики.
Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы.
Экс-разведчик из США заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
Экс-разведчик из США Риттер предсказал «разбор на части» ВСУ российскими военными
Противостояние на Украине подошло к финальному этапу, в дальнейшем российские военные «разберут на части» логистику ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Российская стратегия заключается в том, чтобы «стереть в порошок» ВСУ, и для этого нужно уничтожить логистические поставки украинской армии, заявил Риттер в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».
У киевского режима подходят к концу боеприпасы, танки и все другое, поэтому президент Украины Владимир Зеленский просит Запад о новых поставках.
Также Риттер призвал прислушаться к заявлению российского президента Владимира Путина о том, что нужно отодвинуть от границ страны ВСУ на расстояние выстрела дальнобойных ракет.
The Economist сообщил об изменении Западом тактики помощи Украине
Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее, сообщил The Economist.
В материале говорится, что переломный момент наступил 20 января на восьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, тогда «поток оружия превратился из ручья в реку», передает РИА «Новости».
Автор сообщает, что Британия и США поняли, что затяжной конфликт не в их интересах, поэтому поток оружия увеличился, с 9 декабря за три месяца в страну поступило 40% всей военной помощи, обещанной Пентагоном.
Ранее СМИ сообщили, что ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву.
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение слитков золота
Найденные в доме блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема золотые слитки семейная пара получила в банке, об этом заявил глава семейства.
Банк таким образом якобы «заморозил» деньги и выдал вместо долларов их золотом, заявил Чекалин в социальных сетях, передает телеканал 360.
По его словам, в этом году он в первый раз ничего не подарил супруге на Международный женский день.
Его жена сообщила, что в семье все хорошо.
В квартире супругов прошли обыски по делу о неуплате налогов на 311 млн рублей. Во время расследования Чекалина будет находиться под подпиской о невыезде. Обвинение уже предъявлено.
Клиенты из Китая начали отказываться от размещения средств в Швейцарии после антироссийских санкций
FT: Клиенты из Китая начали отказываться от размещения средств в Швейцарии после антироссийских санкций
Китайские клиенты начали покидать самые крупные швейцарские банки из-за опасений возможных санкций, аналогичных тем, которые ввели против России, сообщает Financial Times со ссылкой на банкиров.
Отказ от заведения счетов в Швейцарии последовал от сотен клиентов, которые ранее планировали держать деньги в этой стране, сказал член совета директоров одного из швейцарских банков Financial Times, передает «Российская газета».
Эти данные подтвердили собеседники шести других крупнейших банков страны, входящих в десятку лучших. Многие из них выказали опасения о том, что из-за этого может замедлиться развитие бизнеса.
Отмечается, что на долю богатых азиатских клиентов приходится 10% ВВП Швейцарии.
Британский полковник Кроуфорд объяснил стратегическое значение Крыма для Украины
Украинская сторона должна ставить своей задачей «захват Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу», заявил подполковник армии Британии Стюарт Кроуфорд.
Крым является «стратегическим призом», ключевой позицией, потому как контроль над полуостровом дает контроль над Черным морем, заявил Кроуфорд в материале для Express, передает РИА «Новости».
Также это дает возможность контролировать вход в Азовское море через Керченский пролив. Именно Крым должен стать конечной целью Киева в конфликте.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев изучает возможность блокады Крыма с целью его истощения. Для этого нужно разрушить Крымский мост.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс».
Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости».
Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах.
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
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Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
Глава ВТБ Костин заявил о важности юаня для России
Глава ВТБ Костин: Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах
Китайская валюта юань в скором времени должна стать для России равной доллару и евро валютой, в которой будут проводиться расчеты, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Россия будет проводить расчеты в китайской валюте, в том числе, возможно даже в торговле с другими странами, заявил Костин французскому изданию Les Echos, передает РБК.
Костин сказал: «Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах».
Также в интервью он заявил, что в отношениях России и Запада «вскрылся абсцесс», и произошло это именно из-за того, что западные страны не учитывают российские интересы.
Балицкий рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ
Балицкий: Российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, в регионе готовы к контрнаступлению ВСУ, построена двойная глубоко эшелонированная линия обороны, передает ТАСС.
Администрация отслеживает снабжение армии и помогает в вопросах обеспечения, на которое только за январь-февраль было потрачено около 400 млн рублей, отметил он.
По данным Балицкого, группировка ВСУ на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.
Ранее Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области.
В ООН призвали расследовать подрыв «Северных потоков»
Публикации на тему взрывов на «Северных потоках» не могут оцениваться в ООН, Организация призывает соответствующие структуры провести расследования по этому вопросу, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Подрыв газопроводов должен быть расследован разными компетентными властями, у ООН нет данных из первых рук о причастности к этому некоей проукраинской группировке, потому она не может оценить публикации на тему, сказал Хак, передает ТАСС.
Но такие публикации вызывают обеспокоенность, если предположить, что за подрывами действительно стоит некая группировка. Потому это нужно расследовать соответствующим властям.
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.