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Глава КНШ ВС США обсудил с главкомом ВСУ ситуацию на Украине
Помощник президента США Салливан и глава КНШ ВС США Милли обсудили ситуацию на Украине с главкомом ВСУ Залужным
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Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудили с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным оказание военной поддержки Киеву.
Согласно заявлению официального представителя КНШ ВС США полковника Дэвида Батлера, Салливан и Милли в телефонной беседе обсудили с Ермаком и Залужным ситуацию на Украине в свете продолжающейся российской военной спецоперации и международную помощь ВС Украины, передает ТАСС.
В заявлении отмечается, что Салливан и Милли подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США не меняли позиции касательно возможности передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, Вашингтон не принимал решений о поставках такой военной техники Киеву. При этом Прайс отметил, что в американо-украинском диалоге обсуждаются в том числе возможные будущие потребности Киева в западном оружии и военной технике.
Накануне офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о переходе конфликта на Украине в финальную стадию. В тот же день экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши.
Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
Экс-посол ЛНР в России Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
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Более половины Артемовска находится под контролем российских подразделений, положение противника достаточно тяжелое. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над восточной частью города.
«Сейчас в Артемовске идет плановое продвижение, тяжелая работа по зачистке города. Уже более половины города контролируются нами. Основную роль в продвижении играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», – отметил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Подразделениям противника невозможно устоять под таким давлением. Город, по сути, в клещах, всего одна дорога осталась у ВСУ для ротаций и подвоза обеспечения, однако она грунтовая и в силу погодных условий в Донбассе использовать ее достаточно сложно», – добавил собеседник.
«По разным данным, в городе остается от 12 до 15 тысяч бойцов противника. И при той постановке вопроса, которую сейчас формулируют киевские власти, – они обречены попасть в котел. А что будет с ними дальше, уже мало кого волнует – и среди украинского руководства, и среди западных кураторов», – полагает он.
«Киев пытается хоть сколько-то сохранить символизм города, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре, причем в основном для западного зрителя и спонсоров. Именно от успехов на фронте зависит получение Украиной новых поставок военной помощи», – считает Мирошник.
«ВСУ выстраивают вторую линию обороны в Часов Яре, сейчас там идут артиллерийские дуэли. Все большая часть Артемовска постепенно переходит под наш контроль. Обстановка в городе тяжелая», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Дорог, не находящихся под нашим артиллерийским контролем, уже нет. Противник пытается передвигаться по грунтовым и проселочным дорогам, что очень проблематично. Однако ВСУ будут из последних сил держаться за город, поскольку на этой «крепости» строится сейчас большая идеологическая и пропагандистская линия киевского режима», – добавил он.
«Вместе с тем, все это мне напоминает нахождение немецкого фельдмаршала Паульса в Сталинграде, когда все газеты гитлеровской Германии писали об успехах шестой немецкой армии. А чем в итоге все закончилось, мы с вами прекрасно знаем», – акцентировал парламентарий.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
Во вторник Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении, но эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений.
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Москалькова опубликовал список солдат, которых Киев отказался обменивать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Всего в списке 70 имен с датами рождения. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, Украина отказывается забирать в рамках обмена.
«Делайте выводы», – написала она.
Накануне в Telegram Москалькова писала: «К сожалению, вместо достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек».
Во вторник Минобороны сообщило, что с подконтрольных украинской стороне территорий вернулись 90 российских военнослужащих.
Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.
Польские военные устыдились своих автоматов Grot
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Польский автомат Grot, поставляемый киевскому режиму, имеет массу недостатков и постоянно клинит, польским военным стало стыдно перед украинскими из-за качества этого оружия.
Стрельбы, в ходе которых выявили недостатки оружия, проводились в январе, после них польские военнослужащие разработали служебную записку командованию о дефектах Grot, выявленных в ходе учений, пишет польское издание Onet, передает ТАСС.
В ней отмечается, что автомат постоянно заклинивал, у многих единиц отваливались детали, а солдаты сообщали о низкой точности стрельбы и проблем с прицелом. Портал указал, что польским военным стало стыдно перед украинскими за качество автоматов.
Один из членов спецназа пояснил порталу, что заклинивание в критические моменты означает для военного смерть, и такое количество недостатков заставляет солдат терять доверие к оружию.
В выводах записки говорится, что автомату нужна серьезная модернизация.
При этом польское военное ведомство полагает, что эти автоматы «отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях».
В январе глава польского минобороны Мариуш Блащак сообщал о дополнительных закупках Grot для польской армии, 70 тыс. единиц должна была поставить фабрика «Лучник» из Радома. Министр особо отмечал, что этот автомат «уважают» в Польше и на Украине.
Столтенберг ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.
О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.
Экс-разведчик из США заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
Экс-разведчик из США Риттер предсказал «разбор на части» ВСУ российскими военными
Противостояние на Украине подошло к финальному этапу, в дальнейшем российские военные «разберут на части» логистику ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Российская стратегия заключается в том, чтобы «стереть в порошок» ВСУ, и для этого нужно уничтожить логистические поставки украинской армии, заявил Риттер в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».
У киевского режима подходят к концу боеприпасы, танки и все другое, поэтому президент Украины Владимир Зеленский просит Запад о новых поставках.
Также Риттер призвал прислушаться к заявлению российского президента Владимира Путина о том, что нужно отодвинуть от границ страны ВСУ на расстояние выстрела дальнобойных ракет.
The Economist сообщил об изменении Западом тактики помощи Украине
Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее, сообщил The Economist.
В материале говорится, что переломный момент наступил 20 января на восьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, тогда «поток оружия превратился из ручья в реку», передает РИА «Новости».
Автор сообщает, что Британия и США поняли, что затяжной конфликт не в их интересах, поэтому поток оружия увеличился, с 9 декабря за три месяца в страну поступило 40% всей военной помощи, обещанной Пентагоном.
Ранее СМИ сообщили, что ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву.
Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
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Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.
В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».
Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.
The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».
Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.
Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Британский полковник Кроуфорд объяснил стратегическое значение Крыма для Украины
Украинская сторона должна ставить своей задачей «захват Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу», заявил подполковник армии Британии Стюарт Кроуфорд.
Крым является «стратегическим призом», ключевой позицией, потому как контроль над полуостровом дает контроль над Черным морем, заявил Кроуфорд в материале для Express, передает РИА «Новости».
Также это дает возможность контролировать вход в Азовское море через Керченский пролив. Именно Крым должен стать конечной целью Киева в конфликте.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев изучает возможность блокады Крыма с целью его истощения. Для этого нужно разрушить Крымский мост.
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
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Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
В Запорожской области назвали три фактора, которые подтолкнут Киев к наступлению
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов назвал три фактора, при которых Киев может решиться на наступление
Существуют три фактора, которые могут подтолкнуть Киев к наступлению на Запорожскую область, одним из них является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Также среди факторов он указал необходимость ВСУ накопить у границ Запорожской области группировку свыше 40 тыс. человек, а также стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, передает РИА «Новости».
Появление зеленой растительности в лесу, пояснил Рогов, поможет противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику.
Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
В ДНР объяснили связь между боями у Авдеевки и обстрелами Донецка
Советник Пушилина Гагин: Бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка
Бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка, заявил советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.
Гагин посетил передовые позиции под авдеевской промзоной, он отметил, что Киев вынужден растягивать технику по всей линии фронта, чтобы сдерживать российское наступление. Он заявил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава.