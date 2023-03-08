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Власти Польши захотели отнять у беженцев с Украины неправильно выданные пособия
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Польские власти намереваются вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на детей, которые были проведены необоснованно, сообщает издание Rzeczpospolita.
Речь идет о выплатах на 2 млн злотых (около 500 тыс. долларов), такие пособия выплачивают в Польше, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.
По законам страны, украинские беженцы лишаются таких выплат, если уезжают из страны на срок более 30 дней. В некоторых случаях родители с детьми приезжали в Польшу с украинской территории исключительно для оформления пособий, после чего возвращались обратно.
Пресс-секретарь социальной службы страны Павел Жебровский пояснил, что ведомство устанавливает случаи необоснованной выдачи пособий и обязует получателей их вернуть.
Сейчас удалось вернуть лишь 35,4 тыс. злотых, это около 8 тыс. долларов.
Напомним, британский Красный крест сообщал, что по программе «Дом для Украины» в Британию прибыли порядка 115 тыс. беженцев из Украины. Из них многие столкнулись с рабской эксплуатацией.
Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
Диверсант СБУ Швец раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
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Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ, видеокадры его допроса появились в Сети.
Диверсант рассказал, что его зовут Николай Швец, он гражданин Украины, и сообщил, что попал на территорию Белоруссии через Россию, передает ТАСС.
Он также рассказал, что использовал для своих действий против российского самолета А-50 два беспилотника.
Напомним, ранее в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания. Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
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Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Эксперт оценил способность ВСУ нанести контрудар по Артемовску
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ не способны к контрнаступлению в Артемовске
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ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении. Однако эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ создали дополнительные группировки для блокировки российских сил в Артемовске.
«О концентрации отдельных подразделений противника на подступах к Артемовску регулярно сообщается на протяжении последних дней. Из последнего – туда перебросили бригаду Волынской территориальной обороны», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Такая тактика вполне объяснима, поскольку под Артемовском перемалывается колоссальное количество личного состава ВСУ, а решения о том, чтобы отступить из города, нет и не предвидится. Подкрепление направляется на смену тем, кто уходит на ротацию после больших потерь», – считает эксперт.
«Противник продолжает наносить удары из укрепрайона, который создавался все последние месяцы. С опорой на группировку в городе Часов Яр, ВСУ продолжат попытки контрударов. Они уже регулярно делают вылазки из Красного, что мешает нам продвигаться. И такие потуги будут продолжаться», – отметил он.
«Вместе с тем украинские подразделения уже не смогут выбить наши войска из Артемовска, а вот навязать и продлить бои – вполне возможно», – полагает Онуфриенко.
«Дело в том, что до наступления на Соледар бойцы ЧВК «Вагнер» занимали относительно прямую линию фронта: от правого берега Северского Донца в районе Белогоровки и на юг по направлению к Торецку. С тех пор эта линия, где они реально ведут боевые действия, увеличилась вдвое», – сказал эксперт.
«При этом понятно, что бойцов ЧВК не стало вдвое больше. Их оснащение тоже, видимо, не увеличилось. Поэтому в текущей ситуации важно, чтобы командование группировкой СВО усилило фланги. Решить этот вопрос необходимо заранее, не дожидаясь попыток ВСУ что-то изменить и начать наносить контрудар по флангам», – заключил Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
По его словам, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
Позже во вторник Пригожин уточнил, что в Артемовске находятся от 12 до 20 тыс. украинских военных, круглосуточно идут тяжелейшие бои. По словам Пригожина, у украинских военных не заканчиваются боеприпасы и вооружение, они «никуда не убегают».
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение жителей Артемовска сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в городе, несмотря на опасность для своей жизни.
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NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Asia Times: Бои за Артемовск станут для Украины началом конца
Ситуация в Артемовске стала для Украины началом конца. Такое мнение в статье для издания Asia Times высказал обозреватель Брэндон Вайхерт.
По его словам, начало конца Украины мы наблюдаем прямо сейчас в Артемовске, поскольку ВСУ истощены, западные цепочки поставок перегружены, а арсеналы НАТО пустеют, передает «Российская газета».
Ранее западные СМИ сообщали, что началось отступление ВСУ из Артемовска маленькими группами.
Эксперт: Зеленский проглотит оскорбление «гнида» от Лукашенко
Политолог Жарихин рассказал, как Зеленский отреагирует на жесткую риторику белорусского лидера
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Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка Украины хозяйничать в чужом доме, поэтому для Александра Лукашенко это прямой повод выступать жестко, считает политолог Владимир Жарихин. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
«Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По мнению эксперта, попытка украинских спецслужб совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.
Во вторник Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
По словам Лукашенко, команды для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 поступали от Службы безопасности Украины (СБУ) белорусским оппозиционерам в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, который сел на круглую антенну А-50. Позже самолет благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Зеленский объяснил оборону Артемовска
Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
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Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».
«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.
«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.
«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.
«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.
«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Политолог: Новое прозвище Зеленского станет мемом на Украине
Политолог Коктыш: Новое прозвище Зеленского станет мемом на Украине
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Из уст Лукашенко прозвучала понятная характеристика Зеленского, который претендовал на особые отношения с Белоруссией, но при этом допускает абсолютно вопиющие действия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Во вторник Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в согласовании диверсии против российского самолета А-50 под Минском и назвал его гнидой.
«Диверсия украинских спецслужб на территории Белоруссии – это вызов безопасности страны. Лукашенко лучше других знает, как работает политическая система, поэтому он говорит, что подобные решения не принимаются без участия президента. В данном случае прозвучала понятная и адресная характеристика Зеленского, который претендовал на особые отношения с Белоруссией, но при этом допускает не просто недружественные, а абсолютно вопиющие действия», – считает доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Тем не менее говорить о разрыве отношений между Минском и Киевом пока не приходится. «Связи между двумя странами не прерываются, но после слов Александра Лукашенко прозвище «гнида» останется в качестве устойчивого мема* и на самой Украине. С тем, как чаще всего будут называть президента Украины, возникла понятная определенность», – добавил собеседник.
По мнению Коктыша, в ответ на слова Лукашенко Зеленский сделает вид, что ничего не произошло. «Зеленский уже продемонстрировал потрясающую гибкость. Понятно, что он не имеет собственной политической воли и в данном случае реализует установки, которые ему дают Соединенные Штаты», – уверен политолог.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал
президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «гнидой» за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, именно Служба безопасности Украины (СБУ) дала команду белорусским оппозиционерам в Польше для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Конечными исполнителями диверсии были «мерзавцы» в Белоруссии. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, севшего на круглую антенну А-50. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет серьезно не был поврежден, но Минск попросил Москву произвести замену самолета, который уже благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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С Украины вернули 90 пленных военнослужащих России
С подконтрольных киевским властям территорий возвращены 90 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.
В плену этим 90 российским военным угрожала смертельная опасность, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Самолетами Военно-транспортной авиации военных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В Запорожской области назвали три фактора, которые подтолкнут Киев к наступлению
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов назвал три фактора, при которых Киев может решиться на наступление
Существуют три фактора, которые могут подтолкнуть Киев к наступлению на Запорожскую область, одним из них является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Также среди факторов он указал необходимость ВСУ накопить у границ Запорожской области группировку свыше 40 тыс. человек, а также стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, передает РИА «Новости».
Появление зеленой растительности в лесу, пояснил Рогов, поможет противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику.
Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Лукашенко связал диверсию в Белоруссии с терактом в Брянской области
Александр Лукашенко назвал диверсию с самолетом в Белоруссии и теракт в Брянской области звеньями одной цепи
Диверсия в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и теракт в Брянской области были звеньями одной цепи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что и диверсия, и теракт были рассчитаны на СМИ. «Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Ранее Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания.
Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
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Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.
В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».
Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.
The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».
Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.
Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.