Всероссийский атаман: У правителей коллективного Запада наступает агония

У правителей коллективного Запада и США наступает агония, им никак не удается сломить единую державную волю президента России и ее народа, заявил всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.

«В ходе специальной военной операции мы столкнулись не только с военной армадой всего Североатлантического альянса. В отношении России наложено более 10 тыс. различных санкций стран Запада (США, Евросоюз и их союзники). Ни одной стране в мире было бы не по силам удержаться, чтобы не прогнуться и не рассыпаться. В условиях жестких вызовов Россия не просто выстояла, но и вернулась к себе, к своей героической истории, к своей мощи, силе духа. Как никогда пробуждается гражданское общество, усиленными темпами развивается военно-промышленный комплекс, выстраиваются новые приоритеты внутреннего развития», – приводятся его слова на сайте Всероссийского казачьего общества.

Долуда добавил, что «у правителей коллективного Запада и США наступает агония. До сей поры никто не осмеливался противиться Америке, поставившей на колени добрую половину мира. Но о Россию споткнулись. Им никак не удается сломить единую державную волю президента страны и ее народа».

«А все потому, что правда не на их стороне. И дело их не правое – восемь лет истязали ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса только за то, что они преданы своей родной истории, родному русскому языку, за то, что свято чтят память предков, отдавших жизнь за освобождение земель от фашизма в годы Великой Отечественной войны», – сказал атаман.

Долуда отметил, что «не просто обескураживают, но говорят об окончательной амнезии исторической памяти имперские амбиции Шольца – этого ручного для Байдена канцлера с замашками фюрера, скупающего «Леопарды», чтобы уничтожить Россию».

«Как и Байден, он не ведает, что говорит. Кто простит фашистской Германии – с ее черной свастикой и крестами на танках – 27 миллионов соотечественников, погибших на полях сражений, замученных в газовых душегубках и концлагерях?! Шольц возомнил, что сегодня Россия ему по зубам? Только слепой не видит: Россия долго запрягала, но уже поднялась и – двинулась! Навстречу вызовам!» – сказал он.

Атаман заключил, что «Байден и его компания – заигрались. Разбудили русского медведя! И он идет по минным полям Донбасса, подминая своей силою все не мирное. Солдаты ВСУ слышат его дыхание у Авдеевки, Пречистовки, Гуляйполя… Российские части продолжают давить противника в Артемовске, Купянске, Марьинке и Угледаре. Пусть никто не сомневается: победа будет за великой Россией».