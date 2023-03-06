В ЛНР сформирована избирательная комиссия в соответствии с российским законодательством

В ЛНР сформирована избирательная комиссия субъекта Федерации в соответствии с российским законодательством

В Луганске прошло первое заседание избирательной комиссии Луганской народной республики после возвращения в состав России, республике предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный Совет ЛНР и органы местного самоуправления, а уже в марте следующего года – выборы президента России.

Участие в мероприятии приняли врио главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко и член центральной избирательной комиссии России Александр Курдюмов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В режиме ВКС к присутствующим обратились председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, заверив, что центральная комиссия окажет поддержку и сопровождение республике абсолютно по всем вопросам.

«Необходимо, чтобы ЛНР органично вошла в избирательную систему России и во всеоружии подошла к предстоящим выборам. Можете полагаться на наше понимание и содействие по всем вопросам, которые вас будут интересовать, и на законодательном, и на организационном уровне», – сказала Памфилова.

В ходе заседания 12 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса путем тайного голосования избрали председателем избирательной комиссии ЛНР Елену Кравченко, заместителем председателя – Марианну Скорнякову, секретарем – Екатерину Терещенко.

Избрание руководства завершило формирование региональной избирательной комиссии ЛНР первого состава, которая приступила к исполнению своих полномочий по подготовке и организации предстоящих выборов, которые, несмотря на вызовы, должны отвечать всем требованиям и нормам.