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В ДНР назвали число оставшихся в Артемовске солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: В Артемовске осталось около 10 тыс. украинских военных
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В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, в Артемовске остается около 10 тыс. солдат ВСУ, некоторые части пытаются покидать город, но российская артиллерия старается их достать, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что ВС России контролируют все подъезды к городу, и не исключил, что будут предприниматься как попытки прорыва в Артемовск, так и оттуда, чтобы попасть в Часов Яр.
По его словам, в районе сформировался подобный Дебальцевскому новый котел.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.
NYT: Киев готовится к сдаче Артемовска
The New York Times: Киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска
Украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи Артемовска (Бахмут) из-за наступления российских войск, пишут обозреватели The New York Times.
По мнению обозревателей издания Мэтью Мпоука Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера, не стоит воспринимать всерьез заявления официального Киева о намерении удержать Артемовск. Журналисты заявили, что в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи города, потому что вокруг него «сжимается кольцо» передает РИА «Новости».
Их позицию разделил австралийский военный аналитик Мик Райан сообщил, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Артемовске и вокруг него.
В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что киевские войска оставят свои позиции и отступят.
Ранее командир штурмового отряда заявил, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении,
Газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.
В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.
О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за рекламы с флагом Франции и буквой V
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.
Подоляк счел, что «элитный дом моды» ориентирован на «русских нуворишей» и решил публично поиграть с «символами агрессии», передает ТАСС.
Ранее проукраинские пользователи Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) раскритиковали бренд Louis Vuitton за символ компании V и французский флаг.
Напомним, после выхода рекламы Dior с березами в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.
ПВО сбила три ракеты ВСУ над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила три ракеты ВСУ в Новом Осколе, пострадал мужчина
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты в Новом Осколе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали Новый Оскол. Система ПВО сбила три ракеты, осколочные ранения получил один человек.
Губернатор заявил, что также повреждены фасады и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа Белгородской области.
Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после того, как снаряд попал в детский магазин.
Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США забудут про Украину сразу после поражения ВСУ
Сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт считает, что Киев не сможет победить на поле боя, и никак не сможет повлиять на исход войны или что-то изменить. Макгрегор напомнил, как поступили США после Вьетнама: сбросили оставшееся оборудование в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал, передает РИА «Новости».
По его словам, США «всегда уезжают домой, если дела складываются не в их пользу». Также он напомнил историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, отметив, что американцы просто быстро переключатся с темы Украины на другой новостной сюжет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения России на Украине.
Гарнизон ВСУ в Артемовске оценили в 12 тыс. человек
Командир российского штурмового отряда сообщил об оперативном окружении Артемовска с гарнизоном ВСУ в 12 тыс.человек
Российские войска контролируют 40% Артемовска (Бахмут), город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск, заявили в ЧВК «Вагнер».
Один из командиров ЧВК «Вагнер» герой России «Лотос» рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, что группировка ВСУ в Артемовске находится в оперативном окружении, все дороги – под огневым контролем.
По его словам, основная линия снабжения ВСУ проходит через населенный пункт Хромово, его необходимо взять, а также перерезать полевые дороги до Ивановского. «Лотос» отметил, что российские войска контролируют 40% города, а ВСУ спешно выводят боеспособные подразделения, чтобы занять второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
«В Бахмуте остаются подразделения теробороны и, по нашим сведениям, «Грузинский легион». Общая численность – до 12 тыс. человек. Противник постоянно подвозит резервы для удержания коридора из Артемовска, чтобы мы не смогли замкнуть свои клещи», – сообщил «Лотос».
Он также заявил, что украинцы подорвали дамбу Северного ставка, огнем артиллерии пробили брешь Берховского водохранилища, что привело к подтоплениям района Берховки, южной части Парасковиевки и южной части Красной горы. По словам бойца, таким образом ВСУ пытаются сбить темпы наступления российских войск, не дают возможность быстро переправиться и зайти в центральную часть Бахмута.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.
В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.
О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска, сообщили украинские СМИ.
Воздушную тревогу объявили в Киеве, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, передает RT.
Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких районах Украины, в том числе в Киевской области.
США и Британия выступили против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским
Эрхан: США и Британия выступают против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским
США и Великобритания хотят затянуть украинский конфликт, поэтому выступают против встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
Эрхан подчеркнул, что США и Великобритания желают максимально длительной войны, не думают о будущем украинцев, не думают о мире, передает РИА «Новости».
По его словам, только Эрдоган способен найти методы для организации встречи Путина и Зеленского, при этом важно достижение конкретных результатов: прекращение огня и после этого возможный компромисс после дипломатического торга.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения России на Украине.
На Украине захотели «истощить блокадой» Крым
Полковник ВСУ Черник заявил о намерении Киева «истощить блокадой» население Крыма
Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, для этого необходимо разрушить Крымский мост при помощи дальнобойных ракет и авиации, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.
Черник считает, что с точки зрения военной логики блокада Крыма на истощение не такое «прям сверхсложное задание». Он заявил, что для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост, для чего необходимы дальнобойные ракеты и американские F-16 в больших количествах, передает РИА «Новости».
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
Минобороны рассказало о применении в зоне СВО боеприпасов нового поколения
МО: ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
Вооруженные силы России применили по войскам Украины в зоне специальной военной операции (СВО) высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в Минобороны.
Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточного боеприпаса по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронетехнику, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что добиться попадание в центр ангара удалось с первого выстрела, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара, уничтожив находившуюся внутри технику ВСУ.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.
В Венгрии назвали условие завершения конфликта на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Прекращение огня завершит конфликт на Украине
Санкции Евросоюза не помогли завершить конфликт на Украине, необходимо прекратить огонь, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, ЕС ввели уже десять санкционных пакетов, но к разрешению конфликта это не привело, не поставило на колени Россию, а навредило Европе, передает ТАСС.
Министр отметил, чтобы остановить конфликт необходимо сесть за стол переговоров и прекратить огонь. По его словам, Венгрия не посылает на Украину оружие, потому что продолжает выступать за мир.
Ранее премьер – министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о мире со стороны России будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения России на Украине.
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе
Рогов: В Мелитополе были слышны два взрыва
В Мелитополе Запорожской области прогремели два взрыва, предположительно сработала ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов написал в Telegram-канале, что два взрыва были слышны в Мелитополе в разных частях города, предположительно, сработала ПВО.
Ранее Рогов сообщил, что сильный взрыв прогремел в субботу вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР
Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР
В районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР) российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка ДНР, Кременная, Петровское и Залиман ЛНР, указали в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов».
Кроме того, в пресс-службе отметили, что в районах населенных пунктов Нетайлово ДНР и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
В воскресенье в Минобороны заявили, что ВС РФ за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных.
Очевидец рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска
Снайпер расстрелял молодого человека на 23 февраля по пути в магазин, украинские военные могли убить без объяснения, рассказал житель Артемовска Владимир Шатунов.
По его словам, молодого человека застрелили на 23 февраля по пути в магазин, помешать им было невозможно. Шатунов назвал украинскую армию фашистами и заявил, что с ними нельзя было разговаривать, потому что они могли вытащить автомат и застрелить, ничего не объясняя, передает РИА «Новости».
Ранее житель Артемовска рассказал, что снайпер убил его супругу через стекло в доме, он же сам едва успел уклониться от пули. Мужчина добавил, что видел стрелявшую женщину-снайпера в украинской форме.
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье
Рогов: В оккупированном Киеве Запорожье прогремели три взрыва
В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучало три взрыва, по предварительным данным, ПВО ВСУ пытались отбить атаку российских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале Рогов написал, что в подконтрольном Киеву областном центре Запорожье прозвучало не менее трех взрывов. Он предположил, что ПВО ВСУ отработало по российским «Гераням», летящим по складам с боеприпасами.
По словам Рогова, украинские власти сообщили, что ПВО ВСУ сбили два беспилотника, хотя, предварительно, летело три БПЛА.
Ранее ракета ПВО Украины попала в многоэтажку в Запорожье, погибли несколько человек. Рогов заявил, что ракета прилетела в жилой дом по вине некорректной работы украинской ПВО.