Исполнительный директор НОМ посетила Якутию

Исполнительный директор НОМ Булгакова посетила Якутию

В Якутии началась подготовка общественных наблюдателей к выборам, заявила в ходе визита в регион исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Булгакова провела встречи с общественными наблюдателями, представителями НКО и организаторами выборов. В ходе встреч обсуждались организация инфраструктуры общественного контроля на выборах в 2023 году. НОМ продолжит оказывать поддержку региону, приводятся слова Булгаковой на сайте ассоциации.

Член ОП РФ рассказала, что во встречах, где удалось обобщить лучшие практики подготовки наблюдателей, принимали участие главы районов, председатели общественных советов, а также организаторы выборов. Настрой у участников общественного контроля в муниципальных образованиях «боевой».

По словам Булгаковой, активная работа по подготовке общественных наблюдателей в регионе уже началась. Она пояснила, что через несколько месяцев природно-климатические условия Якутии затруднят переправу членов Общественной палаты и экспертов в удаленные территории, в связи с чем возникнут логические сложности с проведением обучения.

Подготовку общественных наблюдателей обсуждали и на площадке Гражданского форума «Человек труда – новые вызовы и возможности», который проходил со 2 по 3 марта в Якутске. Булгакова отметила: практика показывает, что в регионе к организации системы общественного наблюдения всегда подходят очень ответственно.

Наблюдатель должен по-прежнему оставаться неотъемлемой и ключевой частью инфраструктуры общественного контроля в регионе, держать связь с общественным штабом, Центром общественного наблюдения и региональными экспертами, подчеркнула на площадке форума эксперт. Она уточнила, что такой формат позволяет оперативно реагировать на все поступающие сообщения о ходе избирательного процесса.

Напомним, в 2023 году в Якутии запланирована 61 избирательная кампания, в том числе в Единый день голосования жителям Республики предстоит избрать главу региона.