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В ЛНР рассказали об украинских дезертирах под Кременной
Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной
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Группа солдат Вооруженных сил Украины, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, между Григоровкой и Белогоровкой обнаружена группа военнослужащих ВСУ, которая оборудует место для проживания, маскируется и при этом не ведет боевых действий, передает ТАСС.
Марочко предположил, что это украинские дезертиры, отказавшиеся воевать и скрывающиеся от командования.
Ранее Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.
На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
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Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
NYT: Для ВСУ в Артемовске возникла сложная ситуация
Второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
По его словам, визит показал шаткое положение, в котором оказались украинские военные, пытающиеся удержаться в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Автор статьи указал, что украинцы рискуют попасть в окружение, тогда им придется либо погибнуть, либо сдаться в плен. В ближайшее время Россия сможет полностью перекрыть доставку боеприпасов ВСУ. Так, уже был перекрыт один из важнейших путей.
Ранее житель Артемовская рассказал, как снайперы ВСУ прицельно стреляют в мирных жителей.
Российский военный передал в музей трофейную саблю офицера США
Казак передал в музей добытую в бою саблю офицера США
Казак станицы Уйская Второго казачьего военного отдела Алексей передал в музей трофейную саблю офицера морской пехоты США, которую он захватил в бою.
О своей службе в СВО Алексей рассказал на встрече с воспитанниками Уйского филиала Верхнеуральского агротехнологического техникума- казачьего кадетского корпуса.
По его словам, трофейный клинок офицера морской пехоты США он захватил в бою, тогда серьезные потери были с обеих сторон.
Алексей вспоминает, что его тогда тяжело ранило, посекло осколками спасла ему жизнь девушка, которая забинтовала раны, остановив сильное кровотечение, приводится рассказ военного на сайте Всероссийского казачьего общества.
На сабле, переданной в музей, выгравировано «United States Marines» (Корпус морской пехоты США). Алексей привез трофей в родную станицу, чтобы показать, что «сила России в духе и сплоченности».
В настоящее время казак находится на лечении. Собирается вернуться в свое боевое подразделение.
«Мы обязательно победим фашизм. И на этот раз – окончательно и бесповоротно!» – уверен казак.
Атаман станицы Уйская, казачий полковник Александр Чвало сказал, что гордится Алексеем. Он заявил, что добытый Алексеем меч отдадим в краеведческий музей, «чтобы враги всегда помнили: поднимающий на Россию меч, от меча и погибнет».
Ранее всероссийский атаман Николай Долуда заявил, что никакое вооружение стран НАТО не в состоянии одолеть Россию.
Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ
Народная милиция ДНР опубликовала видео с уничтожением украинского боевика российским снайпером.
Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале опубликовала видео уничтожения украинского боевика снайпером 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.
Ранее Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг».
Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада
Политолог Кошкин предположил, что Украина расплатится за военную помощь Запада землями
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Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада землями и отсутствием права голоса при полном подчинении, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению политолога Андрея Кошкина, заявления о необходимости платить за помощь Украине все чаще появляются в Соединенных Штатах и связаны с внутриполитической конкуренцией перед выборами президента.
При этом эксперт отметил, что выделение средств на Украину вряд ли будет ограничиваться, но не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, пишет «Вечерняя Москва».
Кошкин считает, что Украина будет расплачиваться с Западом землями, поэтому от нее и требуют вывоз зерна. Эксперт предположил, что земли Украины уже ей не принадлежат.
Политолог считает, что Украина также может расплатиться с Западом отсутствием права голоса, ее приведут к полному политическому, экономическому и социальному послушанию.
Ранее американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.
В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Солдаты ВСУ рассказали о «плевке в лицо» со стороны командиров
ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области перестали получать «фронтовые выплаты» из-за непризнания его боевым
Украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области не получают «фронтовую» надбавку в 100 тыс. гривен (около 2,7 тыс. долларов) из-за того, что территория не считается зоной боевых действий, пишет «Страна.ua».
Украинская военнослужащая Ольга Герасименко рассказала «Стране.ua», что в январе командование ВСУ разделило Херсонщину «по Днепру», где левый берег назвали боевым. В итоге, вся линия фронта Херсонской области оказалась вне зоны боевых действий, а значит солдаты, которые там воевали, перестали получать фронтовую надбавку в 100 тыс. гривен(около 2,7 тыс. долларов), передает радио Sputnik.
По ее словам, этот приказ – плевок в лицо боевых медиков, круглосуточно дежурящих на точке эвакуации.
Ранее воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
Медведев предложил «отметить» «Калибрами» строительство танкового завода на Украине
Медведев предложил «отметить» строительство Германией танкового завода на Украине салютом из «Калибров»
Строительство концерном Rheinmetall танкового завода на Украине будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода «примитивным троллингом киевского режима». Он засомневался, что в Германии всерьез решатся на размещение производства танков Leopard на Украине, но если это произойдет, то Россия должна «должным образом отметить это событие салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», написал в Telegram-канале зампред Совбеза.
Ранее гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что на Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall на с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
Немецкий Rheinmetall захотел купить в Швейцарии неисправные Leopard 1 для Украины
Немецкий концерн Rheinmetall решил купить у швейцарской Ruag неисправные танки Leopard 1 для Украины
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Издание пишет, что Ruag еще в 2016 купила в Италии 96 танков Leopard 1 A5, которые на момент покупки не были технически исправны. Отмечается, что эти танки до сих пор находятся в Италии. Швейцарская компания хотела их перепродать, передает РИА «Новости».
В Ruag подтвердили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить эти старые танки, при этом компания ФРГ ясно объяснила, что после переработки они отправятся на Украину.
Отмечается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на сделку.
Ранее Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, но якобы техника не предназначена для Украины, а для улучшения запасов бундесвера.
Напомним, гендиректор немецкой компании Rheinmetall заявил, что на Украине планируется строительство завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что строительство немецкого танкового завода на Украине станет военной мишенью для России.
Российские военные за сутки сбили три украинских Ми-8
Российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины в зоне спецоперации
Российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что два вертолета Ми-8 ВСУ у населенных пунктов Суворово в ДНР и Покровское Днепропетровского региона были сбиты российскими истребителями.
Украинский Ми-8 недалеко от Новоселовки Запорожского региона сбили средства ПВО.
Накануне авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР.