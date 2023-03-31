Лавров заявил, что логика новой концепции внешней политики России отражает изменения после начала СВО

После начала спецоперации на Украине логика обновленной концепции внешней политики России отражает изменения на внешнеполитическом контуре, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович (Путин), отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции», – передает РИА «Новости» слова министра.

По словам главы МИД, в новой концепции идет речь о серьезной структурной перестройке мировой экономики.

«Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов – это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу», – сказал он.

Также Лавров отметил, что в условиях внешних угроз в новой концепции внешней политики подтверждено, что принцип неделимости безопасности возможен на основе взаимности.

«В условиях острых внешних угроз наша готовность соблюдать принцип неделимости безопасности подтверждается, но в отношении только тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе», – сказал Лавров.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики.