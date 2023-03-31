Центробанк ОАЭ отозвал лицензию филиала МТС-Банка в Абу-Даби

Центральный банк ОАЭ отозвал лицензию филиала МТС-Банка в Абу-Даби

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов решил аннулировать лицензию филиала МТС-Банка в Абу-Даби, говорится сообщении регулятора.

Поясняется, что решение было принято после рассмотрения различных вариантов относительно нового статуса МТС-Банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с кредитной организацией, передает РИА «Новости».

Банк должен будет свернуть свою деятельность в течение шести месяцев со дня принятия решения под надзором центрального банка и закрыть «дочку».

Кроме того, в период ликвидации филиал не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств. Использование банком платежных систем ЦБ будет ограничено этими целями.

МТС-Банк получил лицензию в ОАЭ в феврале.