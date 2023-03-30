В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных

Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.

Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.

Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.

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