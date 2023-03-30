В России анонсировали игру «Зарница 2.0»

«Движение первых» анонсировало запуск игры «Зарница 2.0» в апреле или в мае

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» запустит в апреле или мае игру «Зарница 2.0», в ней будут использовать технологии виртуальной реальности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

В ближайшие месяцы стартуют региональные этапы игры «Зарница 2.0». По словам Гурова, предлагается взглянуть на эту игру по-новому, с позиции новых реалий и технологических возможностей, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в современности уже нельзя заниматься только традиционными военно-спортивными форматами, так как сейчас время развития дополнительных направлений с использованием виртуальной реальности и дронов.

Сперва игру проведут в нескольких регионах, а затем – по всей стране.

В этом году планируется привлечь около 10 тыс. участников, 1500 из которых встретятся на всероссийском финале, который пройдет формате ТВ-шоу с сюжетно-приключенческой линией.

«В испытания будет включена работа в экзоскелете, управление дронами, VR-технологии, доврачебная помощь в стрессовых ситуациях, фаертаг, борьба с фейками, действия в чрезвычайной ситуации, ориентирование на местности», – рассказал Гуров.

Он отметил, что «Зарница 2.0. должна «стать важным элементом патриотического воспитания в нашей стране» и охватить все возрастные группы от 11 лет до 21 года.