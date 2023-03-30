В Совфеде предложили усилить государственно-частное партнерство в сфере кибербезопасности

Необходимо развивать партнерство государства и бизнеса в разработке инфраструктуры и в сфере кибербезопасности, заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин на круглом столе в СФ.

«Такое объединение позволяет быстрее разработать качественные продукты, которые отвечают современным тенденциям, особенно это актуально в сфере кибербезопасности, поскольку информационное пространство развивается стремительными темпами, а вместе с ним и возможные угрозы», – сказал он.

Сенатор также подчеркнул, что бизнес готов инвестировать в инфраструктуру при условии долгосрочного спроса, «сейчас это может обеспечить только государство, поэтому уверен, что механизмы ГЧП будут и дальше использовать и развиваться». Парламентарий отметил что, необходимо развивать и государственно-частное партнерство в сфере повышения киберграмотности населения.

Зависимость от цифровых технологий неизменно растет, заметил управляющий директор – начальник Центра DPO ПАО «Сбербанк» Евгений Калинин. По его словам, компании-операторы собирают огромное количество персональных данных, используют их для оказания услуг своим клиентам, извлекают из собранного ценнейшую информацию о жизни людей, их привычках, покупках, предпочтениях, финансовом состоянии.

«Для многих организаций персональные данные стали ключевым активом и источником доходов. Конечно, с таким ростом цифровизации неизменно растут риски угрозы конфиденциальности и утечки персональных данных. А отдельные цифровые технологии, которые призваны обеспечивать защиту пользователей, несут для этих людей риск утечки персональных данных», – отметил Калинин.

Так, только за 2022 год был зафиксировано более 150 крупных утечек персональных данных, 87 из которых были подтверждены официально. 1 млн рублей – это общая сумма, на которую на текущий год были направлены иски в суд, сказал Калинин.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 году в результате 168 значимых утечек персональных данных было опубликовано в сети более 2 млрд записей. Утечки коснулись практически всех сфер деятельности страны: здравоохранение, ритейл, СМИ и т.д. Также, согласно данным аналитического центра ГК «ИнфоВотч», за прошлый год значительно выросла доля утечек информации в результате действий внешних злоумышленников. Например, за прошлый год в финансовой сфере России этот показатель вырос с 21% до 75%.

Однако государство ведет активную работу по противодействию рискам информационной безопасности. Калинин подчеркнул, что Россия находится в числе 30 стран, которые обеспечивают высокий уровень цифрового развития.

В свою очередь директор по работе с органами государственной власти ГК «ИнфоВотч» Светлана Леонова подчеркнула, что активная позиция регулятора и государства по борьбе с хакерскими атаками – тренд 2023 года.

По ее словам, беспрецедентное количество кибератак серьезно повлияло на конъюнктуру российского рынка кибербезопасности. Массовые атаки, которые были направлены на инфраструктуру российских компаний, безусловно, повлияли на рост бизнеса и доли услуг в области кибербезопасности.

По словам Леоновой, несколько лет назад, когда кибератаки были менее активными, информационная безопасность сводилась буквальному к соблюдению правил и получению сертификата. В текущем моменте безопасность находится на грани качества со способностью выдерживать нагрузки и иметь должную устойчивость.