Медведев указал на риски региональных конфликтов в бывших колониях Запада

Деятельность стран, которые в прошлом являлись колонизаторами, создают риски возникновения разрушительных региональных конфликтов и ведут к деградации международного права, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на первом заседании оргкомитета форума сторонников борьбы с неоколониализмом.

Он подчеркнул, что действия стран – бывших колонизаторов оказывают в целом пагубное влияние на национальное развитие государств, передает ТАСС.

Медведев также заявил, что нынешние события доказывают, что развитие стран идет успешно и без навязанных Западом своих формул.

«Государства мира вполне способны успешно развиваться без окрика и какого-то отдельного западного влияния, которое связано с навязыванием путей развития», – указал зампред СБ.

По его словам, для этого эффективным инструментом становится и переход в различные формы экономического сотрудничества, в частности в расчеты на национальные валюты.

Ранее Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии, а сейчас – «черт-те что».