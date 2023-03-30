Стало известно о планах Meta запретить в Европе политическую рекламу в своих сервисах

Financial Times: Meta задумалась о запрете в своих сервисах политической рекламы в Европе

Корпорация Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) может запретить политическую рекламу в Европе на принадлежащих ей платформах (Facebook* и Instagram*), сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, в следующем году власти Евросоюза планируют более жестко регулировать онлайн-рекламу в соцсетях. В случае политической рекламы будет требоваться повышенная в сравнении с обычными объявлениями прозрачность. На платформах необходимо будет сообщать данные о том, кто размещает рекламу, сколько она стоит и т. д., в противном случае подобные таргетированные объявления будут запрещены, передает «Коммерсант».

Компания Insider Intelligence приводит данные, согласно которым, доходы Meta* от политической рекламы в США в 2019–2020 годах составили 800 млн долларов. Это менее 1% всех ее рекламных доходов.

Руководство компании считает, что проще будет отказаться от политической рекламы вовсе. По информации издания, в Meta ждут, когда ЕС представит окончательный вариант требований в отношении политической рекламы.

Отмечается, что одной из причин ужесточения правил политической рекламы стал произошедший в 2018 году скандал вокруг Cambridge Analytica – компании, работавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа. Компания собрала данные более чем 80 млн пользователей Facebook* для анализа политических предпочтений избирателей.