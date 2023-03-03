В Сириусе в рамках седьмого концертного сезона анонсированы три музыкальных фестиваля

Федеральная территория Сириус в 2023 году в рамках седьмого концертного сезона станет площадкой для проведения трех фестивалей, сообщила председатель совета федеральной территории Елена Шмелева. Новогодний музыкальный фестиваль посвятят грядущему юбилею Николая Римского-Корсакова.

«У нас три фестиваля, которые мы сегодня анонсируем, которые мы очень хорошо подготовили. А именно Молодежный музыкальный фестиваль, Большой летний фестиваль и Новогодний музыкальный фестиваль, который по традиции всегда обращен в будущее. Он открывается Днем федеральной территории и посвящен грядущему юбилею Николая Римского-Корсакова, который мы будем отмечать в 2024 году», – передает ее слова ТАСС.

Молодежный музыкальный фестиваль откроется в День защиты детей и закроется в День молодежи. Главным резидентом фестиваля станет Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который представит симфонические программы. Также среди участников фестиваля – солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, Уральский молодежный симфонический оркестр, лауреаты конкурса «Созвездие».

Большой летний фестиваль пройдет с 15 июля по 26 августа. Он соберет звезд классической сцены – Валерия Гергиева и оркестр Мариинского театра, Дениса Мацуева с авторским проектом Crescendo, Юрия Башмета и «Солистов Москвы», а также других исполнителей.

Новогодний музыкальный фестиваль откроется 22 декабря, в третью годовщину создания федеральной территории, и продолжится до окончания новогодних и рождественских праздников. На концертах прозвучат как сочинения Римского-Корсакова, которому посвящен фестиваль, так и его современников и учеников.

Всего же в рамках седьмого концертного сезона в федеральной территории Сириус пройдет более 60 концертов. «За последние пять лет количество концертов в Сириусе увеличилось втрое, и это несмотря на то, что была пандемия, – отметила Шмелева. – 45 тыс. зрителей посетили наши концерты в прошлом году. Мы уверены, что в 2023 году их будет еще больше в силу того, что мы развиваем инфраструктуру и запланировали еще больше – 60 концертов».

По словам Шмелевой, сейчас туристы, приезжающие в Сириус, проявляют все больший интерес к культурным и просветительским проектам. Она отметила, что федеральная территория ставит перед собой задачу популяризации классической музыки. В Сириусе рассчитывают, что концерты и фестивали высокого уровня не только будут доступны, но и популярны среди жителей и гостей федеральной территории.

В 2022 году федеральная территория Сириус впервые внедрила в программу фестивальный формат. По итогам года на федеральной территории состоялись три крупных фестиваля – Молодежный, Большой летний и Новогодний музыкальный. В рамках фестивалей для гостей выступили знаменитые музыканты Сергей Ролдугин, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Павел Милюков, Иван Бессонов и другие.