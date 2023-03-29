МАГАТЭ начало разработку концепции по защите Запорожской АЭС

Сейчас Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) занято разработкой концепции по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, изначально в планы входило разработать определенную зону вокруг станции, но концепция развивается, поэтому сейчас речь идет о защите самой станции, передает ТАСС.

Пока МАГАТЭ не сфокусировано на территориальном аспекте, он создает некоторые проблемы, работа находится в процессе.

Глава МАГАТЭ также заявил, что Запорожская АЭС должна быть защищена от атак. Гросси в среду посетил Запорожскую АЭС, где осмотрел ее территорию.