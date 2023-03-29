Стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

Начался четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

В России стартовал четвертый сезон конкурса «Большая перемена», торжественная церемония открытия прошла на ледовой арене «Шайба» федеральной территории «Сириус».

Церемония запуска нового сезона конкурса прошла в обновленном формате. Впервые конкурс стартует как флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На площадке Ледовой арены «Шайба» собрались 3 тыс. победителей предыдущих сезонов «Большой перемены» и их наставники.

О нововведениях четвертого сезона конкурса участникам и наставникам рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он сообщил, что участники «Большой перемены» сами становятся соавторами основных нововведений проекта.

«Вы говорили, что хотели бы продолжить работу в выбранных направлениях и на очных этапах конкурса. В новом сезоне у вас появится такая возможность: впервые полуфиналы «Большой перемены» пройдут по тематическим направлениям. Образовательная программа полуфиналов будет построена таким образом, что вы сможете получить новые знания именно в том направлении, которое вам интересно, в этом вам помогут партнеры «Большой перемены», – сообщил Кириенко.

Полуфиналы «Большой перемены» будут сформированы по вызовам и объединят одновременно старшеклассников и студентов колледжей.

Также участников конкурса и активистов «Движения Первых» поприветствовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что с каждым годом конкурс объединяет вокруг себя все больше и больше участников. Это талантливые и активные школьники, целеустремленные студенты колледжей и техникумов, а также опытные педагоги-наставники со всей России.

«Сегодня «Большая перемена» – не просто соревнование, а целое сообщество умных и неравнодушных ребят и учителей, стремящихся развиваться, творить, менять мир к лучшему», – обратилась к участникам Голикова.

Со сцены к участникам обратился председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров. «Запустили четвертый сезон «Большой перемены». Это именно та перемена, которая поможет нам стать лучше и интересней. Проект – важная часть сообщества первых. Он объединяет талантливых детей, неравнодушных родителей и педагогов, которые горят идеей изменить мир и будущее нашей страны к лучшему. В прошлом году была запущена премия «Больших перемен» и это интересный опыт. Он станет основой новой премии движения – «Премии Первых». Ее важной особенностью станет «непрерывное признание» – дети смогут участвовать в ключевых событиях России по 12 направлениям деятельности «Движения первых» – форумов, конкурсов, а также награждать тех, чьи проекты они считают по-настоящему значимыми для страны», – сказал Гуров.