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Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
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Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.
Военнослужащего полка «Азов» осудили на 20 лет за убийство женщины в Мариуполе
Верховный суд ДНР вынес приговор командиру боевой группы полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Дмитрию Смитии, он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве.
Следствие установило, что весной 2022 года Смития совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома, сообщает «Трибунал» в своем Telegram-канале.
На позицию 24 марта 2022 года пришла местная женщина, которая предложила «азовцам» еду. В ответ она услышала угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с боевиками, Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей, говорится в сообщении.
«На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Приговором суда Смитии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Пентагон: Украине сейчас не нужны современные американские истребители
Киевский режим сейчас не нуждается в американских истребителях четвертого поколения, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
Истребители четвертого поколения не помогут сейчас Киеву в его борьбе, заявил Остин в ответ на вопрос о необходимости предоставления киевскому режиму F-16, передает ТАСС.
При этом глава Пентагона не исключил, что в будущем Украина может получить такие самолеты. Сейчас, по словам Остина, ВСУ больше всего нуждаются в ПВО. Кроме этого, по его мнению, киевским властям нужны ракеты дальнего радиуса действия и бронетехника.
Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка истребителей «сейчас не является приоритетом».
Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 460 военнослужащих и наемников
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле пунктов Синьковка, Молчаново и Берестовое Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 65 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой и армейской авиации подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника недалеко от Невского и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).
Ликвидированы до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за последние сутки составили до 240 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, три бронетранспортера, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Новомихайловкой и Угледаром Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих, сообщил Конашенков.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены до 18 военнослужащих.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, перечислили в Минобороны.
Возле Давыдова Брода Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.
Средствами ПВО за сутки перехвачены 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.
Уничтожены 12 украинских беспилотников поблизости от пунктов Пологи Запорожской области, Рубежное, Голиково, Сватово ЛНР, Волноваха, Соледар, Владимировка ДНР и Великий Выселок Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Сербия передала Украине электроэнергетическое оборудование
Пресс-служба правительства Сербии сообщила об отправке на Украину электроэнергетического оборудования
Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Как сообщает пресс-служба, в состав передаваемого Украине от Сербии груза вошли 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. На отправке оборудования присутствовала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая пообещала, что Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в той мере, в какой это возможно, передает ТАСС.
Премьер Сербии заявила, что идея отправки электроэнергетического оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата, чья страна председательствует сейчас в G7, и главе делегации ЕС в стране Эммануэлю Жофре, которые призвали правительство Сербии рассмотреть возможность подобной помощи.
Брнабич также сообщила, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать определенное оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении электроэнергетической системы Украины. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать Украине такую помощь.
Премьер-министр республики напомнила, что Сербия уже пожертвовала 3 млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В начале марта президент Сербии Александар Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ в вопросе о лавре
Глава Союза староверов Севастьянов: Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ по лавре
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Папа Римский Франциск может выступить посредником на переговорах канонической УПЦ и раскольнической ПЦУ по ситуации с Киево-Печерской лаврой, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после телефонного разговора с понтификом.
Франциск объявил о готовности стать посредником между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью (ПЦУ) Украины, чтобы помочь защитить УПЦ свою позицию, заявил Севастьянов в беседе с ТАСС.
Руководитель Союза староверов пояснил, что юридических механизмов помощи, кроме призыва к переговорам, у папы Римского нет. В деле с лаврой он призывает к уважению святости мест и прекращению того, что происходит сейчас.
В середине марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла государственная комиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Украинский Минкульт предложил им перейти в ПЦУ.
В Киеве переименовали проспект Гагарина
В Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого космонавта Украины Каденюка
В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.
По сообщению ведомства, в целях деколонизации топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название – Леонида Каденюка, в честь украинского летчика-испытателя, первого и единственного на сегодня космонавта Украины, передает РИА «Новости».
Решение во время электронного голосования поддержали более 21 тыс. горожан.
Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Черновицкой области, вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему «Буран», был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.
19 ноября 1997 года совершил космический полет (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».
Напомним, в 2018 году первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер в Киеве на 68-м году жизни.
Зеленский заявил о готовности принять Си Цзиньпина на Украине
Президент Украины Зеленский заявил о готовности принять председателя Китая Си Цзиньпина на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский готов принять председателя Китая Си Цзиньпина, пишет Associated Press.
По его словам, есть большое желание поговорить с председателем КНР, контактов с ним не было больше года. Си Цзиньпину уже направлено приглашение, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев заявил, что разговор Си Цзиньпина с Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина.
До этого Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Эксперт рассказал о позволяющей сбивать почти все снаряды GLSDB системе ПВО
Военный эксперт Кнутов объяснил значение первого перехвата «умной» ракеты GLSDB силами ПВО России
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Факт перехвата снаряда GLSDB означает, что российская ПВО прошла этап накопления данных по этому боеприпасу, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Теперь, по его словам, предстоит научить сбивать эти снаряды не только ЗРК, но и комплексы РЭБ.
«Перехват GLSDB – событие знаковое. Этот снаряд представляет собой комбинацию реактивного двигателя от HIMARS и ракеты GBU-39. Она запускается с наземных установок с большой дальностью – до 150 км. Разработка крайне высокотехнологичная, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Прежде всего, стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать. Мы уже делали нечто подобное с HIMARS: военные пытались захватить ракеты на автоматическое сопровождение и производили запуск наших систем», – подчеркивает эксперт.
«В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.
«Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – резюмирует Кнутов.
Ранее стало известно, что силы российской ПВО успешно перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.
Напомним, в феврале США сообщили о решении передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км. Подобные снаряды теоретически позволили бы ВСУ атаковать Крым. При этом Пентагон оставил на усмотрение офиса Зеленского принятие решения об ударах по российскому полуострову.
Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное оружие, передаваемое ВСУ, не сможет повлиять на достижение Россией целей спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВС РФ создает ПО для противодействия ракетам HIMARS.
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В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины
Генерал Милли: США с учетом конфликта на Украине пересматривают объемы производства боеприпасов
Министерство обороны США пересматривает объемы изготовления боеприпасов с учетом опыта боевых действий на Украине, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По словам Милли, на Украине происходит невероятный расход обычных боеприпасов, несмотря на то, что конфликт региональный. Он отметил, что в случае большой войны, «если она, не дай Бог, когда-нибудь случится», расход боеприпасов будет колоссальным, поэтому сейчас идет проверка работы всех действующих военных заводов, передает ТАСС.
Он отметил, что после проверки будут произведены расчеты, на которых будут основываться запросы на финансирование. Особое внимание, по словам Милли, уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, которые поставляются в большом количестве на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности.
В Ивано-Франковске сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ
В Ивано-Франковске последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), заявили в УПЦ.
Рейдеры прошли через боковые двери храма, открыли центральный проход и вытолкали прихожан, полиция не вмешивалась, сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».
В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не вышло на связь, пока подтвердить, что оно живо, нет возможности. Согласно данным епархии, духовенство пытаются «вытравить слезоточивым газом», все это проводится при поддержке нацполиции Украины.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о дискриминации в отношении канонической УПЦ.
Православная церковь в США осудила преследование УПЦ
Православная церковь в Америке осуждает преследования Украинской православной церкви (УПЦ) и готова оказать ей поддержку, говорится в распространенном заявлении предстоятеля Православной церкви в Америке митрополита Тихона.
Митрополит заявил, что церковь признает «законные нужды государств по обеспечению своей безопасности, особенно во время войны», но также осуждает «ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине», особенно осуждает любое всеобщее преследование Украинской православной церкви, передает ТАСС.
«Мы вновь заверяем митрополита Онуфрия, священнослужителей и украинских верующих, которые со всех сторон окружены бедами, что Православная церковь в Америке готова поддержать Украинскую православную церковь нашими молитвами и любыми иными средствами в нашем распоряжении», – заключил митрополит Тихон.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.
Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.