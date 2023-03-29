Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении

Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним

Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».

При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.

«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.