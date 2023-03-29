Роскачество нашло превышение числа микроорганизмов во всех исследованных роллах «Филадельфия»

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29 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Как ПВО России научилась перехватывать «умные бомбы» США

Российские силы в ходе СВО научились сбивать снаряды HIMARS Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?  Подробности...
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Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...

Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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    Роскачество нашло превышение числа микроорганизмов во всех исследованных роллах «Филадельфия»

    29 марта 2023, 12:27

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В 40% исследованных Роскачеством роллов «Филадельфия» найдена кишечная палочка, во всех изученных образцах выявлено превышение по числу микроорганизмов, сообщил руководитель ведомства Максим Протасов.

    Кишечную палочку (колиформные бактерии) нашли в 40% роллов, исследованных Роскачеством. В 100% случаев во всех роллах «Филадельфия», закупленных в ресторанах, включая премиум-сегмент, и в торговых сетях и в специализированных магазинах выявлено превышение по числу микроорганизмов (КМАФАнМ), сказал Протасов в интервью «Известиям».

    Выявленные недостатки могли произойти из-за неправильного хранения, несоблюдения температурного режима компонентов и конечного продукта, нарушения санитарно-гигиенических норм при производстве. На упаковках большинства роллов не было данных о составе и дате изготовления.

    Протасов уточнил, что роллы нельзя относить к рыбным продуктам, поскольку для этого в их составе содержание рыбы должно быть больше 40%. Исследования Роскачества показали, что этого продукта в роллах содержится от 9 до 31% от веса.

    Роскачество намеревается предложить нормирование микробиологических показателей в роллах. По этому вопросу ранее выпускались рекомендации Института питания РАМН, но они не обязательны для производителей.

    В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
    		   
    28 марта 2023, 21:17
    Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.

    «Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.

    Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.

    До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.

    Коментарии (15)
    Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
    Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
    		   
    29 марта 2023, 08:16
    Фото: Luiz Rampelotto/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.

    Коментарии (30)
    Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
    		   
    28 марта 2023, 14:18
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.

    Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.

    «Вся страна переживает», – ответил Путин.

    Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.

    Коментарии (44)
    Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
    Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink

    28 марта 2023, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.

    Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.

    Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.

    Коментарии (10)
    Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
    Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
    		   
    29 марта 2023, 05:59
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.

    По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.

    Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.

    Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.

    В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.

    Коментарии (49)
    В США сообщили о провале испытания гиперзвуковой ракеты
    Министр ВВС США сообщил о провальном последнем испытании гиперзвукового вооружения
    		   
    28 марта 2023, 19:57
    Фото: U.S. Air Force/Christopher Okula
    Текст: Елизавета Шишкова

    Последнее испытание гиперзвукового вооружения по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), оказалось провальным, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе выступления в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

    По его словам, испытание прошло «только что» и не имело успеха. Кендалл пояснил, что военные не получили ожидаемые данные, которые были нужны после испытания, передает ТАСС.

    Между тем в январе США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin.

    Коментарии (34)
    На Луне нашли возобновляемый источник воды
    		   
    28 марта 2023, 17:24
    Фото: Alberto Lingria/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В доставленных на Землю китайской миссией в 2020 году образцах с лунной поверхности найден новый возобновляемый источник воды, получаемый при помощи солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

    Ударные стеклянные шарики могут хранить много воды, получаемой из солнечного ветра на Луне, это показали прямые измерения водохранилища поверхностного стока лунной воды, указали исследователи в журнале Nature Geoscience, передает РИА «Новости».

    Эта вода фиксировалась в стеклянных гранулах лунной грязи, которая формируется при столкновении с метеоритами, передает Associated Press. Такие шарики нашли в образцах, привезенных с Луны китайской миссией в 2020 году.

    Исследование проводили на случайно отобранных 32 гранулах, их размер составляет от одного до нескольких волосков в ширину, при этом гранулы могут постоянно выделять воду при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре.

    Подобных гранул очень много, но их сложно добывать, заявил один из участников исследования Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета.

    Пока не ясно, будет ли такая вода безопасна для употребления.

    Коментарии (16)
    На железнодорожных путях в Новой Москве нашли обломки беспилотника
    		   
    28 марта 2023, 17:48
    Фото: t.me/bazabazon
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В столице нашли обломки некоего аппарата, предполагается, что это может быть беспилотник, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Обломки беспилотника нашли возле железнодорожных путей в поселке Свитино в Новой Москве, сказал собеседник ТАСС.

    В результате падения аппарата никто не пострадал. Его нашел местный житель, он сообщил о находке в правоохранительные органы. На месте работают следователи.

    Ранее украинская сторона попыталась атаковать самолет беспилотником Ту-141 «Стриж», но его систему навигации вывели из строя комплексом РЭБ «Поле-21», аппарат упал и взорвался в Тульской области.

    Коментарии (28)
    В Роскосмосе раскрыли основные возможности будущей ракеты-носителя «Корона»

    28 марта 2023, 19:42

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель «Корона» позволит доставлять груз на орбиту и возвращать его обратно, заявили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

    Во вторник на совещании в ГРЦ имени академика Макеева обсуждалась научно-исследовательская работа по подтверждению ключевых технологий проекта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

    В ходе докладов были озвучены ключевые конструктивные решения, проектный облик основных частей ракеты, планируемые работы по подтверждению технологий и созданию макетов и моделей.

    Главным преимуществом ракеты должна стать низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность возврата грузов с орбиты в объемах, сопоставимых с массой выведения, и дозаправка и ремонт объектов на орбите.

    Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявлял в феврале, что планируемая кратность применения такой ракеты должна составить до 100 раз.

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    Пушков раскритиковал левых в США за попытки оправдать убийцу-трансгендера
    		   
    28 марта 2023, 18:41
    Фото: кадр из видео

    Левые в США попытались оправдать женщину-трансгендера, которая устроила стрельбу в начальной школе американского города Нэшвилл, из-за того, что они приняли убийцу «не за того/ту, а за того/ту, кем… быть не хотел/не хотела», заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Американские леваки пытаются оправдать убийцу-трансгендера, который из ненависти отправил на тот свет трех детей и их родителей в христианской школе в Нэшвилле. Оказывается, они его/ее приняли не за того/ту, а за того/ту, кем этот урод/уродка быть не хотел/не хотела. При том, что кто там кто, разобраться часто невозможно. Воистину Соддом!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила троих детей и троих взрослых.

    Коментарии (0)
    Полковника Росгвардии задержали по делу о коррупции на 400 млн рублей
    Депутат Хинштейн: По делу о коррупции задержан начальник отдела морского управления Росгвардии

    28 марта 2023, 21:08

    Текст: Вера Басилая

    По делу о поставке некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам задержан начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Волков стал первым задержанным фигурантом коррупционного скандала, связанного с поставками некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. По его словам, причинен ущерб бюджету в размере 400 млн рублей, дома и в служебном кабинете у росгвардейца проведены обыски, он задержан на 48 часов. Депутат сообщил, что возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.

    Ранее Реутовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 млн рублей.

    Коментарии (30)
    Депутат Бундестага заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
    Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
    		   
    28 марта 2023, 14:52
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Отказ Запада поддержать в Совете Безопасности ООН российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» свидетельствует об их желании не предавать огласке причастность США к подрывам, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре.

    По его мнению, если бы страны Запада исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы резолюцию, передает ТАСС. Котре также выразил уверенность, что, по мнению Запада, правда не должна быть раскрыта.

    «В ходе расследования давно установлена причастность США. Россия как пострадавшая сторона, конечно, сделала бы это достоянием гласности, чего Запад не хочет допустить», – сказал депутат.

    Накануне СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на газопроводах и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.

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    Зеленский рассказал о последствиях поражения в Артемовске
    Зеленский: При поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией
    		   
    29 марта 2023, 10:38
    Фото: James McGill/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Как передает Associated Press, Зеленский предсказал, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.

    Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

    Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.

    Коментарии (13)
    Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США
    Лавров заявил о необходимости возвращения США к цивилизованному поведению для возобновления диалога с Россией
    		   
    28 марта 2023, 15:32
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России объяснил, что США должны изменить свое поведение и вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая закрепленные в договоре о СНВ, чтобы Россия возобновила диалог с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что пока Москва не наблюдает и признаков того, что США готовы задуматься о возвращении к истокам, закрепленным в документах Устава ООН, в том числе уважать суверенное равенство государств.

    По словам министра иностранных дел, в условиях такой политики Вашингтона не видно никаких изменений, которые могли бы произойти, кроме как внутри коллективного Запада и американского политического истеблишмента.

    Ранее Лавров заявил, что когда и если руководство стран Запада «протрезвеет», Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этим государствами.

    Лавров ранее заявлял, что Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну.

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    Названы причины депортации россиян с Бали
    Гендиректор «Персоны Грата» Мохов объяснил, за что россиян депортируют с Бали

    28 марта 2023, 15:17

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Из Индонезии и Таиланда планируется депортировать российских и других туристов за оказание платных услуг и их продвижение в соцсетях, поскольку обладателям турвиз это запрещено, заявил руководитель правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

    Те туристы, которые начинают зарабатывать и создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, перестают быть туристами и становятся трудовыми мигрантами, пояснил Мохов РИА «Новости».

    По этой причине они не могут находиться по туристической визе, потому их и выдворяют.

    Ранее такие случаи фиксировались в этих странах, поскольку рейды носят эпизодический характер. Чтобы не получать подобных проблем, нужно продлять визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей.

    Туристам нужно осознавать, что они находятся в других странах со специфическим законодательством и правосудием, не нужно «дразнить» органы власти, поскольку это может закончиться не только штрафом, но и сроком.

    В конце марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, включая 13 россиян, они не соблюдали правила туристической визы. Посольство России подтвердило эту информацию и призвало соблюдать законы страны.

    В понедельник полиция города Денпасар на Бали сообщила, что за неделю были задержаны 43 иностранных туриста за нарушение правил дорожного движения, среди них 17 граждан России.

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