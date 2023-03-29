Роскачество нашло превышение числа микроорганизмов во всех исследованных роллах «Филадельфия»

В 40% исследованных Роскачеством роллов «Филадельфия» найдена кишечная палочка, во всех изученных образцах выявлено превышение по числу микроорганизмов, сообщил руководитель ведомства Максим Протасов.

Кишечную палочку (колиформные бактерии) нашли в 40% роллов, исследованных Роскачеством. В 100% случаев во всех роллах «Филадельфия», закупленных в ресторанах, включая премиум-сегмент, и в торговых сетях и в специализированных магазинах выявлено превышение по числу микроорганизмов (КМАФАнМ), сказал Протасов в интервью «Известиям».

Выявленные недостатки могли произойти из-за неправильного хранения, несоблюдения температурного режима компонентов и конечного продукта, нарушения санитарно-гигиенических норм при производстве. На упаковках большинства роллов не было данных о составе и дате изготовления.

Протасов уточнил, что роллы нельзя относить к рыбным продуктам, поскольку для этого в их составе содержание рыбы должно быть больше 40%. Исследования Роскачества показали, что этого продукта в роллах содержится от 9 до 31% от веса.

Роскачество намеревается предложить нормирование микробиологических показателей в роллах. По этому вопросу ранее выпускались рекомендации Института питания РАМН, но они не обязательны для производителей.