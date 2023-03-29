Байден: Трудности в банковском секторе США еще не закончились

Американский президент Байден: Банковский кризис в США еще не завершился, власти очень внимательно следят за ситуацией

Банковский кризис в Соединенных Штатах еще не завершился, власти США очень внимательно следят за ситуацией, сообщил американский президент Джо Байден, стенограмму слов которого распространила пресс-служба Белого дома.

Байден заверил, что власти США сделали то, что было нужно для стабилизации ситуации в банковском секторе экономики и сейчас все вполне под контролем. Он выразил уверенность в том, что обстановка становится более спокойной. Глава Белого дома предположил, что рынки реагируют, передает ТАСС.

При этом Байден выразил мнение, что трудности в банковском секторе США еще не закончились. По его словам, власти Соединенных Штатов очень внимательно следят за ситуацией. Он не исключил, что потребуется изменение законов. По его словам, это еще предстоит выяснить. Глава Белого дома признался, что власти рассматривают такую возможность.

Напомним, в понедельник бывший главный экономист Всемирного банка, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц охарактеризовал экономическую систему США как хрупкую и подверженную потрясениям. При этом в прошлую субботу Байден заявлял, что не видит угрозы взрыва в банковском секторе США.