«Единая Россия» зарегистрировала более 12 тыс. площадок для «Диктанта Победы»

Впервые «Диктант Победы» пройдет в Музее Мирового океана в Калининградской области, Дипломатическом зале Московского Кремля, на Корабле-музее «Сметливый» в Севастополе, Ливадийском дворце в Крыму, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, Приморском океанариуме Владивостока, сообщила пресс-служба «Единой России».

Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве, говорится в сообщении на сайте партии.

«В этом году «Диктант Победы» проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится все больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого – как в России, так и за ее пределами, в странах, поддерживающих наш историко-просветительский проект», – сообщил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Участие в «Диктанте Победы» – это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа», – добавил он.

Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта «Историческая память» – «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.