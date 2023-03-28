Основателей портала «Батенька, да вы трансформер» заподозрили в уклонении от налогов

Работу издательского дома «Мамихлапинатана», управлявшего изданием «Батенька, да вы трансформер», проверяют следователи, их подозревают в попытке уклониться от налогов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

На счет компании «Мамихлапинатана» должно было поступить свыше 2 млн рублей, но неустановленные лица из числа руководства сделали так, чтобы этого не произошло, хотя и знали о долгах фирмы по налогам и страховке, сказал собеседник РИА «Новости».

Общий долг по этим платежам у компании превышает 11 млн рублей.

Издательский дом «Мамихлапинатана» основан журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем, он занимался выпуском журнала «Батенька, да вы трансформер», владел порталом Breaking Mad и онлайн-радиостанцией «Глаголев FM».

По данным ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в феврале 2023 года.