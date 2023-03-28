МИД Китая: США проявляют двойные стандарты в расследовании по «Северным потокам»

В США постоянно стремятся к «расследованиям» в отношении многих развивающихся стран, однако с «Северными потоками» ведут себя скрытно, это указывает на очевидные двойные стандарты, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, проект российской резолюции по проведению международного расследования взрывов на «Северных потоках» предлагает важные опции для выяснения правды, Китай сожалеет, что СБ ООН не смог достичь консенсуса, передает РИА «Новости».

Нин добавила, что Пекин надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов, чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны.

Напомним, Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто.