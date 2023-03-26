В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни

Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России – на 2,66 года

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов, следует из данных Росстата.

По данным Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, пишет РБК.

Отмечается, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году – еще на 1,4 года.

По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19 процентов и 36 процентов соответственно. В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, однако все равно осталась на шесть процентов выше допандемийной отметки.

Научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов отметил, что в среднем по России продолжительность жизни женщин выросла за год больше, чем у мужчин. Показатель для женщин увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин – на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. «В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла за год на 1,2 года больше, чем у мужчин. Но в ряде регионов эта разница была намного значительнее и достигала иногда 3,5 лет», – полагает эксперт.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году планируют увеличить до 73,18 года.