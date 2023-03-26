Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО

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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию. Подробности...

Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Двуличие Европы и лично Макрона

Почему Си не звонит Зеленскому

Румыния хочет кусок Украины

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений Россиянка вышла под гимн России на повторной церемонии на ЧМ по боксу

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    Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО

    Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО

    26 марта 2023, 03:05

    Текст: Антон Антонов

    Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

    Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».

    По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».

    «Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.

    По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.

    Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
    Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
    		   
    25 марта 2023, 05:51
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.

    Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.

    Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.

    Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.

    Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.

    Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.

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    Коментарии (82)
    ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
    Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
    		   
    25 марта 2023, 16:40
    Фото: VitalyKuzmin/wikipedia.org
    Текст: Вера Басилая

    Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.

    Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».

    В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.

    Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.

    Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.

    Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.

    Коментарии (24)
    Контр-адмирал подтвердил потерю БДК «Саратов» весной 2022 года
    Командир крымской ВМБ ЧФ, контр-адмирал Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года
    		   
    25 марта 2023, 03:58
    Фото: Водник/wikipedia.org
    Текст: Антон Никитин

    Командир крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года.

    В ходе выступления в Севастополе на церемонии открытия памятной доски морякам больших десантных кораблей (БДК) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», погибшим в ходе военной операции, Меньков рассказал, что год назад в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль «Саратов». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на севастопольский телеканал НТС, который опубликовал видео выступления контр-адмирала.

    Мемориальная доска с именами 12 моряков установлена в Севастополе на фасаде здания у причала Минная стенка. В церемонии принимали участие родственники погибших и военнослужащие бригады десантных кораблей. Минобороны сообщило, что памятная доска посвящена морякам, которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.

    Напомним, в июле 2022 года исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко сообщал, что большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который днем ранее подняли в городском порту после затопления, планируется отправить на ремонт в Керчь.

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    В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
    Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
    		   
    25 марта 2023, 15:39
    Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.

    «Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.

    Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ. 

    Коментарии (18)
    Названа численность интернационального легиона Украины
    		   
    25 марта 2023, 12:09
    Фото: Mykhaylo Palinchak/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

    Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».  

    Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу. 

    Коментарии (16)
    Военный эксперт: Украина опасается удара России по нескольким направлениям
    		   
    25 марта 2023, 15:10
    Фото: Edgar Gutiarrez/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    В первую очередь Украина хочет усилить направление на Одессу, зону Киева и восточные границы, также она опасается быть отрезанной от западных границ НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее правительство Украины выделило миллиард гривен на строительство фортификационных сооружений.

    «В первую очередь Украина будет защищать направление на Одессу и вдоль западной границы – от Белоруссии до Приднестровья. И, естественно, украинцы будут защищать зону Киева. Они опасаются, что возможный прорыв российских войск отрежет их от западных границ НАТО и не позволит осуществлять поставки оружия по автомобильным и железнодорожным маршрутам», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    Одновременно будут укрепляться восточные границы Украины, прежде всего в районе Харьковской и Сумской областей, полагает собеседник.

    «Украина опасается удара России по направлению на Харьков, Суммы, Полтаву и Чернигов», – добавляет эксперт. 

    От том, что украинские власти расширяют строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства. Конкретные регионы не называются. На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете. Выполнением задачи займутся областные военные администрации совместно с министерством обороны и военным командованием.

    По мнению Бартоша, расширение строительства фортификационных сооружений не означает отказа Киева от подготовки контрнаступления.

    «Строительство фортификационных сооружений – это очень долговременный и ресурсоемкий процесс, поэтому они сейчас говорят об этом, чтобы продемонстрировать своим западным союзникам и населению решимость сопротивляться России на всех фронтах. Главное для нынешней украинской власти – подготовка решительного наступления в сторону юга с целью отрезать Россию от доступа к Крыму и, возможно, даже выйти к Азовскому морю», – полагает Бартош.

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    NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину
    NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта
    		   
    25 марта 2023, 14:52
    Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.

    Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.

    В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.

    Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.

    Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.

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    Украина собралась поднять тариф на транзит российской нефти
    Ценовое агентство Argus: Украина с 1 апреля решила повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    		   
    25 марта 2023, 07:24
    Фото: Ю. Филимонов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Украина второй раз за год намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщило международное ценовое агентство Argus со ссылкой на участников рынка.

    Как сообщает «Коммерсант», украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. По словам источников издания, речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.

    Издание отмечает, что в случае одобрения решения о повышении транзитной ставки, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Источники издания связывают попытку Киева повысить ставку с решением Венгрии не отказываться от покупки российской нефти.

    Напомним, с 1 января 2023 года Украина повысила тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии на 18,3% – до 13,6 евро за тонну.

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    Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
    Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию

    25 марта 2023, 20:12

    Текст: Вера Басилая

    Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

    По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.

    По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

    В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале

    Коментарии (10)
    Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
    Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

    25 марта 2023, 20:35

    Текст: Вера Басилая

    Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.

    «Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.

    Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.

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    ВС России взяли под контроль 29 населенных пунктов в Харьковской области
    Ганчев: Около 29 населенных пунктов Харьковского региона находятся под контролем ВС России
    		   
    25 марта 2023, 10:11
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Порядка 29 населенных пунктов Харьковского региона находятся под контролем российских военных, сообщил глава гражданской администрации области Виталий Ганчев.

    По его словам, в данный момент контролируемым российскими военными населенным пунктам регулярно передают гуманитарную помощь, а сотрудники администрации стараются лично посетить, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне. 

    Коментарии (7)
    Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
    Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину

    25 марта 2023, 21:02

    Текст: Вера Басилая

    Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».

    «Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.

    «У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.

    «В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», – цитирует ТАСС главу государства.

    «Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.

    Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

    Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

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    Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
    Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области

    25 марта 2023, 21:57

    Текст: Вера Басилая

    Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России.

    Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области.

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    Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске
    Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска
    		   
    25 марта 2023, 19:04
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ.

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    Премьер Польши обвинил Германию в неудачах Киева
    Премьер Польши Моравецкий: Германия виновата в неудаче и энергокризисе Киева
    		   
    25 марта 2023, 14:07
    Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Правительству Германии стоило активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины, выразил мнение премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    По его словам, Германия должна была отправить больше оружия и боеприпасов, а также «дать больше денег Украине» с позиции «самой богатой и самой большой страной на сегодняшний день», передает Ura.ru со ссылкой на Politico.

    «Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», – подчеркнул Моравецкий, добавив, что Германия виновата в энергетическом кризисе Украины.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии и количестве ракет, а сам он попросил «ускорить процесс их производства».

    Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отвечал Зеленскому, что Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения.

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