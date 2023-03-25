Россиянка вышла под гимн России на повторной церемонии на ЧМ по боксу

Выигравшая золотую медаль на ЧМ по боксу россиянка Демчурян вышла на церемонию под гимн России

Россиянка Анастасия Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения золотой медалью чемпионата мира по боксу, ранее организаторы ошибочно включили музыку Чайковского.

На чемпионате мира по боксу в финале весовой категории до 70 кг победу одержала 18-летняя Анастасия Демурчян. В заключительном поединке она одолела представительницу Австралии Фрэнсис Скотт.

Во время награждения впервые за долгое время на международных соревнованиях прозвучал гимн России и был поднят флаг страны. Сначала во время награждения Демурчян организаторы чемпионата мира подняли флаг России, но включили фрагмент Первого концерта Петра Чайковского, которая заменяла гимн российским спортсменам на двух последних Олимпийских играх. Позже в оргкомитете заявили, что ошиблись, и пригласили россиянку на повторную церемонию, передает РИА «Новости».

Женская сборная России выиграла три медали на проходящем в эти дни чемпионате мира в Нью-Дели (Индия). В весовой категории до 81 кг бронзовую награду завоевала Диана Пятак, в финале весовой категории до 63 кг россиянка Наталия Сычугова уступила раздельным судейским решением китайской спортсменке Ян Ченджу.