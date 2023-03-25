Во Франции на протестах ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

Один человек получил ранение, две машины пострадали от поджогов после столкновений митингующих с полицией в ходе демонстрации против строительства водохранилища в Сент-Солине, сообщает телеканал BFM.

Ранение получил фотограф, а горели две машины сотрудников полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на жандармерию.

Также сообщается, что протестующие применяют коктейли Молотова. Участие в акции протеста принимают не менее 6 тыс. человек, сообщили местные власти.

Чтобы построить водохранилище размером в 700 тыс. кв. метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить более 16 мелких водоемов. Фермеры считают, что это принесет выгоду только крупному производству, когда как мелкие хозяйства останутся без воды.