Российские войска за сутки уничтожили 400 украинских военных

Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных , нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Терны, там уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

Минобороны сообщило также об уничтожении на Донецком направлении более 155 украинских военнослужащих, а также трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, и гаубицы Д-30.

Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка, а на Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД