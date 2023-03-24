В Греции разгорелся скандал со свастикой на форме футбольной сборной

Партия МЕРА25: Новая форма сборной Греции по футболу оказалась со свастикой

На футболке сборной Греции по футболу изображена свастика, правительство делает все для фашизации общества, заявила греческая парламентская партия МЕРА25 после презентации новой формы национальной команды.

Новую майку команды представила компания Nike, спонсор одежды национальных сборных Греции, рекламный ролик новой формы призывает всех греческих болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы в Германии, передает РИА «Новости».

При этом некоторые болельщики сочли, что на новой майке «сине-белых» есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию, потребовав отозвать футболки.

Пресс-секретарь МЕРА25 Эрик Эдман заявил, что Греческая федерация футбола «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса поставила на майке огромную свастику».

Напомним, в 2021 году перед началом чемпионата мира в Катаре в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.